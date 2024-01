Văn Mai Hương khóc khi thắng lớn Làn Sóng Xanh

TP HCMVăn Mai Hương nhiều lần xúc động, khóc khi cầm cúp "Ca sĩ của năm", "Ca khúc của năm" ở Làn Sóng Xanh 2023.

Cô được xướng tên thắng các hạng mục quan trọng tại lễ trao giải lần thứ 26, tối 24/1. Cầm cup Ca khúc của năm cho dự án Mưa tháng sáu, Văn Mai Hương rơi nước mắt trong vòng tay chúc mừng của đồng nghiệp.

Cô nói: "Tôi hạnh phúc khi nhạc phẩm được khán giả yêu thích, được hội đồng chuyên môn đánh giá cao. Mọi công sức của tôi và êkíp được đền đáp xứng đáng".

Văn Mai Hương khóc khi thắng lớn tại Làn Sóng Xanh 2023 Văn Mai Hương khóc khi nhận giải "Ca khúc của năm". Video: Tân Cao

Mưa tháng sáu còn chiến thắng ở hạng mục Sự kết hợp xuất sắc (nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cùng Văn Mai Hương, GreyD, Trung Quân), Top 10 ca khúc được yêu thích. Nhạc phẩm ra mắt hồi tháng 5/2023, thể loại ballad, nội dung nói về hai người yêu nhau nhưng không vun vén, khiến cuộc tình tan vỡ như cơn mưa, để lại nỗi đau âm ỉ. Khi phát hành, bài hát nhanh chóng đứng vị trí cao tại các bảng xếp hạng âm nhạc, hiện hút hơn 22 triệu view trên YouTube.

MV "Mưa tháng sáu" MV "Mưa tháng sáu". Video: Văn Mai Hương

Văn Mai Hương còn chiến thắng hạng mục "Ca sĩ của năm" với 46,3% bình chọn, vượt nhiều đồng nghiệp trong đề cử gồm Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, tlinh, Phương Mỹ Chi. Cô nói: "Tôi cảm ơn chính bản thân vì luôn giữ niềm tin trong nhiều năm làm nghề. Cuộc đời nghệ sĩ sẽ có những lúc thăng, trầm. Khi vững bước, tôi cảm nhận được giá trị sức lao động. Với tôi, sân khấu là nhà, mãi mãi là nhà".

Ca sĩ được công chúng biết đến sau khi đoạt á quân chương trình Vietnam Idol 2010. 14 năm hoạt động nghệ thuật, cô từng ra mắt nhiều MV như Ngày chung đôi (Huy Tuấn), Nếu như anh đến (Nguyễn Đức Cường), phát hành album Hương gây chú ý năm 2022.

Lễ trao giải là sự "lên ngôi" của nhiều gương mặt thuộc thế hệ gen Z. Ca sĩ Tăng Duy Tân thắng nhiều hạng mục với Cắt đôi nỗi sầu, phát hành hồi tháng 10/2023 gồm: Ca khúc hiện tượng, Top 10 bài hát được yêu thích, Ca sĩ của năm. Anh nói không dám tin vì tái xuất sau hơn một năm nghỉ ngơi chưa lâu nhưng sớm tạo được hiệu ứng tốt với khán giả.

Tăng Duy Tân nói hạnh phúc khi nhận nhiều chiếc cúp tại giải thưởng. Ảnh: Thành Luân

Wren Evans được giới chuyên môn đánh giá cao với album Loi choi, ra mắt cuối năm 2023, gây sốt trên nhiều nền tảng âm nhạc trực tuyến, mạng xã hội. Anh được vinh danh Ca sĩ đột phá và thắng thuyết phục Album của năm. Khi tên của ca sĩ xướng lên, đồng nghiệp khán giả đứng dậy, reo hò chúc mừng.

Ngoài ra, các giọng ca như Phương Mỹ Chi, Grey D, HIEU THU HAI cũng nhận cúp cho nỗ lực, sáng tạo nghệ thuật trong năm qua.

Sự kiện còn tôn vinh "thế hệ vàng" của làng nhạc bởi nhiều đóng góp qua nhiều thập niên, đó là Mỹ Linh với giải Thành tựu Làn Sóng Xanh. Ca sĩ Hà Anh Tuấn nhận giải thưởng đặc biệt do ban tổ chức trao. Năm 2023, anh tổ chức thành công live concert Chân trời rực rỡ, hút hàng chục nghìn khán giả.

Chương trình kéo dài đến gần 0h nhưng hầu hết nghệ sĩ, khán giả đều ở lại đến phút cuối để chúc mừng các giải thưởng. Sân khấu năm nay được dàn dựng hiện đại theo chủ đề We Are The Future, nhiều màn trình diễn lần đầu kết hợp, nổi bật là các giọng ca trẻ khuấy động không khí.

Phương Mỹ Chi hát "Vũ trụ có anh" với bản phối mới, diễn cùng hàng chục vũ công. Ảnh: Thành Luân

Làn Sóng Xanh là giải thưởng âm nhạc do Đài tiếng nói Nhân dân TP HCM thực hiện từ năm 1997. Trong 5 năm đầu tiên, giải thưởng này được khán giả, giới chuyên môn nhận xét đánh giá đúng mức độ ăn khách của các ca sĩ trên thị trường. Từ năm 2018 đến nay, ban tổ chức thành lập Hội đồng bình chọn với khoảng 200 thành viên có chuyên môn về âm nhạc, chọn ra những gương mặt xuất sắc của làng nhạc Việt.

Kết quả giải thưởng Làn Sóng Xanh 2023 - Top 10 ca khúc được yêu thích: Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân, Hòa Minzy), Nếu lúc đó (tlinh), À Lôi (Double2T), Ngày mai người ta lấy chồng (Anh Tú), Cắt đôi nỗi sầu (Tăng Duy Tân), Ngủ một mình (HIEU THU HAI ft Negav), Lệ Lưu Ly (Vũ Phụng Tiên, DT Tập Rap), Mưa tháng sáu (Văn Mai Hương ft Grey D, Trung Quân), Nấu ăn cho em (Đen Vâu ft Pia Linh), Thị Mầu (Hòa Minzy). - Ca khúc của năm: Mưa tháng sáu - Bài hát hiện tượng: Cắt đôi nỗi sầu - Gương mặt mới xuất sắc: Phương Mỹ Chi - Hòa âm phối khí: Album Nếu lúc đó do 2pillz làm producer - Ca sĩ đột phá: Wren Evans - MV của năm: Bo xì bo của Hoàng Thùy Linh - Album của năm: Loi choi của Wren Evans - Nhà sản xuất âm nhạc của năm: DTAP cho dự án Album Vũ trụ cò bay - Nam ca sĩ được yêu thích: HIEU THU HAI - Nữ ca sĩ được yêu thích: Hòa Minzy - Nam ca sĩ của năm: Tăng Duy Tân - Nữ ca sĩ của năm: Văn Mai Hương - Ca khúc được yêu thích trên radio: Đưa em về nhà (Grey D ft Chilllies) - Thành tựu Làn Sóng Xanh: Mỹ Linh - Giải đặc biệt do Ban tổ chức trao tặng: Hà Anh Tuấn

Tân Cao