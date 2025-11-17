Văn Mai Hương kết hợp Chi Pu trong MV

Ca sĩ Văn Mai Hương lần đầu song ca ca sĩ Chi Pu trong MV "Vườn hồng", nói về vẻ đẹp của phụ nữ.

MV "Vườn hồng", Văn Mai Hương - Chi Pu, phát hành tối 17/11.

Trong video nhạc, Văn Mai Hương thể hiện hình ảnh người phụ nữ dịu dàng còn Chi Pu thì mạnh mẽ, truyền tải thông điệp: "Mỗi phụ nữ là một đóa hoa với vẻ đẹp và hương sắc độc bản". Họ còn thể hiện màn belly dance tạo thêm điểm nhấn thị giác.

Trong buổi giới thiệu MV chiều 17/11 tại TP HCM, Văn Mai Hương nhận được thắc mắc về phát ngôn trong quá khứ khi không xem Chi Pu là ca sĩ có năng lực. Cô giải thích thời điểm đó còn trẻ, không tránh được những va vấp, sự bộc phát mang tính cảm xúc của người vào nghề sớm. Hiện cô có sự từng trải, nhìn nhận các vấn đề theo góc nhìn khác hơn.

"Tôi và Chi Pu để có thể hợp tác, đồng hành, chắc chắn cả hai phải cùng nguồn năng lượng", Văn Mai Hương nói.

Văn Mai Hương (trái) và Chi Pu trong họp báo. Ảnh: Hoàng Dung

Chi Pu cho biết ngưỡng mộ Văn Mai Hương vì sự chăm chỉ, dày dặn kinh nghiệm. Sự hợp tác này là cơ hội để cô được học hỏi thêm trong âm nhạc. Ca sĩ nhận lời tham gia MV với tâm thế tự tin vì thích giọng hát của Văn Mai Hương và phong cách sáng tác của Hứa Kim Tuyền.

Biên tập âm nhạc Hà Thanh Phúc cho biết Văn Mai Hương có kỹ năng thanh nhạc tốt còn Chi Pu là người chuyên trình diễn. Hai ca sĩ có thế mạnh khác nhau kết hợp trong một sản phẩm nên sự thú vị, độc đáo cho người xem.

Đạo diễn Trần Thành Trung cho biết bất ngờ trước sự hợp tác của Văn Mai Hương và Chi Pu trong âm nhạc. "Trong MV chung, họ biết tiết chế trong cách hát, tôn điểm mạnh của nhau để mang lại nét mới mẻ", anh nhận xét.

Vườn hồng thuộc thể loại pop kết hợp chất liệu afrobeats do Hứa Kim Tuyền, Dlight cùng viết. Tác giả và nhà sản xuất âm nhạc 2pillz sử dụng một đoạn âm thanh gốc từ Ra ngõ tụng kinh của nhạc sĩ Trần Tiến để mở rộng thêm không gian cảm xúc của nhạc phẩm. Bài hát nằm trong album Giai nhân của Văn Mai Hương sẽ phát hành vào cuối tháng 11.

Chi Pu chia sẻ lý do tham gia MV của Văn Mai Hương.

Văn Mai Hương được công chúng biết đến sau khi đoạt á quân chương trình Vietnam Idol 2010. 15 năm hoạt động nghệ thuật, cô từng ra mắt nhiều MV như Ngày chung đôi (Huy Tuấn), Nếu như anh đến (Nguyễn Đức Cường), phát hành album gây chú ý năm 2022. Ca sĩ phát hành album: Hãy mỉm cười (2011), Mười tám (2013), Hương (2021), Minh tinh (2023). Cô đoạt giải Ca sĩ của năm thuộc giải thưởng Làn Sóng Xanh.

Chi Pu tên thật Nguyễn Thùy Chi, 32 tuổi, quê Hà Nội. Năm 2017, cô debut trong vai trò ca sĩ, từng gây tranh luận về giọng hát. Bảy năm hoạt động âm nhạc, cô từng phát hành 20 đĩa đơn, trong đó có các ca khúc gây chú ý như Từ hôm nay, Em sai rồi anh xin lỗi em đi, Mời anh vào tim em, Cung đàn vỡ đôi, Mơ anh. Hồi tháng 5, Chi Pu phát hành Finding You - dự án âm nhạc tiếng Trung đầu tay sau thành công tại show Đạp gió.

Với diễn xuất, cô từng tham gia các dự án như Chị chị em em, Mười: Lời nguyền trở lại, Người mặt trời. Cô từng nhận giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần 9.

