Văn Mai Hương đưa ca trù, bolero vào album mới

Ca sĩ Văn Mai Hương đưa ca trù, bolero vào album thứ năm của cô có tên "Giai nhân", thể hiện sự chiêm nghiệm về tình yêu.

MV "Bảo bối" - Văn Mai Hương MV "Bảo bối" - Văn Mai Hương, phát sáng 11/12. Video: Nhân vật cung cấp

Sáng 11/12, Văn Mai Hương phát hành album thứ năm trên các nền tảng nghe nhạc. CD gồm chín ca khúc như Bảo bối, Vườn hồng, Món quà, Phong thanh do Hứa Kim Tuyền cùng J4RDIN, Hurrykng, Trid Minh, Dlight, Harosé, Melly viết từ chuyện tình cảm đã qua của ca sĩ. Văn Mai Hương nói: "Thông qua âm nhạc, chúng tôi cùng nhau kể về khúc quanh, sự mất mát, học cách yêu, buông bỏ và cả cảm xúc được lưu giữ".

Ca sĩ Văn Mai Hương ra mắt album thứ năm trong sự nghiệp ca hát. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhà sản xuất âm nhạc Hứa Kim Tuyền khai thác, kết hợp đa dạng thể loại như pop, city pop, afrobeat, bolero, bossa nova và nhạc ngũ cung. Ở bản Bảo bối, Văn Mai Hương hát ả đào (ca trù) ở đoạn cao trào, thể hiện tâm tư của người phụ nữ khi đón nhận sự vỗ về và chở che từ người yêu. Trong bản Ướt lòng, êkíp chọn bản hòa âm mang màu sắc pop và bolero, làm nổi bật màu sắc hoài niệm. Trước đó, một số sản phẩm trong album được đón nhận, như MV Ướt lòng (ra mắt hồi tháng 7) hiện đạt 4,5 triệu lượt xem, Vườn hồng (phát hành cuối tháng 10) có khoảng 1,3 triệu lượt xem trên YouTube.

MV "Ướt lòng" - Văn Mai Hương MV "Ướt lòng" - Văn Mai Hương. Video: Nhân vật cung cấp

Tại sự kiện listening party (tiệc nghe nhạc), chiều 10/12 tại TP HCM, ca sĩ mời fan và đồng nghiệp nghe trọn vẹn album. Tóc Tiên cho biết thích bài Phong thanh vì nét mới lạ ở ca từ, hòa âm phối khí, cách hát của ca sĩ. Cô đánh giá giọng Văn Mai Hương đang ở thời điểm chín muồi, không quá chú trọng kỹ thuật mà nghiêng về mặt cảm xúc. "Tôi xúc động trước nét nữ tính của em ấy trong sản phẩm này", ca sĩ cho biết.

Ca sĩ Tóc Tiên (phải) mừng đàn em ra album mới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong khen ngợi Văn Mai Hương đầu tư cho cả phần âm nhạc lẫn hình ảnh. Anh dự đoán ca khúc Khép màn trở thành hit mới của ca sĩ.

Giọng ca gốc Hà Nội được công chúng biết đến sau khi đoạt á quân chương trình Vietnam Idol 2010. 15 năm hoạt động nghệ thuật, cô từng ra mắt nhiều MV như Ngày chung đôi (Huy Tuấn), Nếu như anh đến (Nguyễn Đức Cường). Năm 2011, cô ra album đầu tay Hãy mỉm cười. Năm 2013, cô trình làng CD Mười tám + và đoạt giải Ca sĩ của năm thuộc giải thưởng Làn Sóng Xanh. Sau đó, ca sĩ ra các sản phẩm Minh tinh, Hương.

Văn Mai Hương giới thiệu album "Giai nhân" Văn Mai Hương hát trong buổi giới thiệu album "Giai nhân". Video: Nhân vật cung cấp

