Văn hóa Việt được giới thiệu tại Hội nghị hàng không quốc tế

Hội thảo An toàn và Khai thác thế giới 2023 diễn ra từ 19/9-21/9 thuộc hội nghị về an toàn hàng không thế giới do Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) chủ trì. Tại đây, nhiều ý tưởng đổi mới và giải pháp thiết thực đã được đưa ra nhằm thúc đẩy sự phát triển an toàn và bền vững của ngành hàng không toàn cầu.