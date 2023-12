Văn hóa thưởng thức cà phê Việt Nam trong phim tài liệu của Discovery

Tối 30/11, phim tài liệu The Tao of Coffee (Cà Phê Đạo) do Warner Bros. Discovery sản xuất, phát sóng trên kênh Discovery tại Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và các quốc gia, khu vực châu Á. Trước đó, ngày 24/11 phim này cũng chiếu trên kênh Discovery tại Australia và New Zealand.

Hình ảnh giới thiệu bộ phim The Tao of Coffee (Cà phê Đạo) trên Discovery Channel. Ảnh: Discovery

Hành trình từ thức uống trở thành văn hóa uống cà phê tại Việt Nam được Discovery ví như "một cuộc cách mạng". Theo các nhà làm phim, "cuộc cách mạng cà phê đến từ Việt Nam" được xây dựng trên hai yếu tố. Thứ nhất là nền văn hóa cà phê có tính đặc trưng của riêng Việt Nam, với cà phê phin, cà phê sữa đá, với tình yêu của người dân dành cho cà phê.

Thứ hai là tầm vóc một quốc gia xuất khẩu cà phê đứng thứ 2 trên thế giới. Việt Nam hiện chiếm tới hơn một nửa nguồn cung cà phê Robusta toàn cầu. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đóng góp hơn 30% tổng sản lượng cả nước. Từ những năm 1980, Việt Nam đã giới thiệu chuỗi chương trình sản xuất cây cà phê để giúp khởi động nền kinh tế, nhờ đó cà phê Việt đã chinh phục người tiêu dùng thế giới.

Giờ đây, khi ghi dấu ấn trên thế giới, những nhà sản xuất thức uống này có khát khao nâng tầm thành cà phê đạo để định hình một văn hóa cho thức uống đặc trưng này - tương tự trà đạo Nhật Bản. Đó cũng là lý do kênh truyền hình này dùng tựa phim "Cà phê Đạo".

Minh chứng điều này, Discovery kể câu chuyện từ Trung Nguyên Legend. Nhà sản xuất cà phê hàng đầu tại Việt Nam xuất hiện từ những khung hình đầu tiên của bộ phim qua một buổi thử sản phẩm mới trong nội bộ - G7 Gold. Từ đó, Discovery dẫn dắt tới hệ sinh thái cà phê đa dạng của thương hiệu; đề cập đến ý tưởng và khát vọng mà Trung Nguyên Legend đã ấp ủ và thực hiện trong gần ba thập kỷ qua.

Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023 Luciana Fuster (Peru) thưởng thức G7 Gold. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Đó là tinh thần khởi nguồn của thương hiệu G7,mong muốn "tôn vinh hạt cà phê Robusta đến từ Việt Nam" của Trung Nguyên Legend để nâng cao giá trị chung cho ngành cà phê Việt Nam, nơi mà sản lượng Robusta chiếm tới 95%.

Để lan tỏa tinh thần cộng đồng, Trung Nguyên Legend chọn đồng hành với các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, trong đó có chương trình xây dựng Buôn Ma Thuột thành "Thành phố cà phê của Thế giới". Đơn vị đã đầu tư bảo tồn, phát triển hàng loạt thắng cảnh, công trình, dự án, lễ hội nâng tầm cà phê trở thành văn hóa, nghệ thuật.... tại Buôn Ma Thuột để thu hút người yêu cà phê toàn cầu.

Từ sự nghiên cứu toàn diện lịch sử cà phê Trung Nguyên cho rằng ba nền văn minh tác động đến cà phê, gồm: Ottoman - Roman - Thiền. Trong đó, cà phê Thiền là một sự sáng tạo của Trung Nguyên Legend trên nền tảng triết lý nhân sinh phổ quát của phương Đông, có sự phối hợp cả tĩnh và động, của cả võ đạo và vũ đạo - với những điệu múa cà phê.

Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Kim Duyên trải nghiệm Thiền cà phê do Trung Nguyên Legend sáng tạo. Ảnh: Trung Nguyên Legend

"Đối với Trung Nguyên, Thiền là cà phê. Cà phê là Thiền. Thiền là phương pháp giúp chúng ta hưởng thụ, chiêm nghiệm, tận hưởng cà phê một cách sâu sắc và trọn vẹn nhất", Discovery bình luận. Qua nhiều cảnh quay tại bảo tàng Thế giới cà phê với triển lãm các nền văn minh cà phê, show 3D mapping cà phê, các hoạt động trình diễn văn hóa cà phê... cho thấy Trung Nguyên Legend nâng cao thông điệp về 3 nền văn minh cà phê thành một trải nghiệm lịch sử.

"Triết lý cà phê của Trung Nguyên Legend hướng đến sự tỉnh thức trong hiện tại, nhận ra được mục đích của mình trong tương quan với cộng đồng, hướng tới những giá trị chân - thiện - mỹ", Discovery dẫn lời đại diện Trung Nguyên Legend.

Discovery là kênh truyền hình quốc tế nổi tiếng của Mỹ, có mạng lưới phát sóng tiếp cận hơn 2,2 tỷ người xem thuộc 230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trailer bộ phim "The Tao of Coffee"

Kim Anh