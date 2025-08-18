Văn hóa 'săn' vật phẩm giới hạn của fan eSports

Từ áo khoác, mũ, búp bê đến mô hình game, nhiều bạn trẻ chi hàng chục triệu đồng, sang tận Hàn Quốc để mua vật phẩm eSports giới hạn.

Sưu tầm vật phẩm gắn liền với thần tượng vốn quen thuộc trong cộng đồng Kpop, nay trở thành nét văn hóa phổ biến ở eSports. Với người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại (LMHT), những món đồ như áo khoác in logo, mũ lưu niệm, búp bê hay mô hình giới hạn mang ý nghĩa nhiều hơn một món quà lưu niệm – đó là cách khẳng định bản sắc fan.

Cửa hàng merchandise bên trong T1 Base Camp (Seoul), nơi Đan Tâm xếp hàng chờ mua vật phẩm của T1. Ảnh: T1

Đan Tâm, 31 tuổi, cho biết từng không tiếc tiền mua tài khoản thành viên, vé máy bay và vé tham dự sự kiện tại Seoul chỉ để có cơ hội sở hữu búp bê phiên bản giới hạn đại diện tuyển thủ đội T1. "Dù chi phí gấp nhiều lần giá trị thật, việc được nắm trên tay món đồ hiếm khiến tôi thấy thỏa mãn", cô nói.

Để sở hữu búp bê gấu nâu đại diện tuyển thủ Gumayusi, Tâm buộc phải chi ít nhất ba triệu đồng cho tài khoản thành viên, vé tham dự sự kiện và quyền mua vật phẩm, chưa kể vé máy bay, ăn ở tại Hàn Quốc. Mỗi chú búp bê được bán với giá khoảng 25.000 won (gần 500.000 đồng), song do chỉ dành cho thành viên MBS (hệ thống tài khoản thành viên) và giới hạn một, hai sản phẩm, nhiều fan phải xếp hàng từ sớm hoặc chấp nhận mua lại với giá cao gấp nhiều lần. Bỏ lỡ lượt mua trực tiếp, Tâm từng hoãn chuyến đi để chờ thương lượng lại với người hâm mộ khác, trước khi trở lại Seoul giao dịch.

Khác với Tâm, Thiên Minh, 25 tuổi ở Đà Nẵng, tập trung vào các vật phẩm trưng bày như mô hình nhân vật (figure) hay bộ phím cơ giới hạn do Riot Games sản xuất. Minh cho biết áo khoác, balo hay mũ lưu niệm thường được sản xuất số lượng lớn, dễ mua, trong khi figure hay keycap chính thức gắn liền với từng giải đấu quốc tế lại hiếm và có tính sưu tầm cao. "Một món merch hiếm gắn với sự kiện khiến tôi cảm thấy như sở hữu một phần lịch sử của LMHT, hơn là chỉ mặc áo có in tên tuyển thủ", Minh chia sẻ.

Sắp tới, cả Tâm và Minh đều háo hức khi giải Liên Minh Huyền Thoại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (LCP 2025) sẽ tổ chức tại Đà Nẵng. Đây là lần đầu Riot Games mở bán trực tiếp merchandise (vật phẩm chính hãng) ngay tại Việt Nam, thay vì chỉ giới hạn ở các sự kiện quốc tế. Fan có thể săn trọn bộ quà tặng độc quyền gồm áo T-shirt, mũ, túi canvas, lanyard hay pin cổ vũ mang dấu ấn LCP 2025. Hạng vé cao nhất Thách Đấu, có giá từ 1,299 đến 2,349 triệu đồng tùy gói, đi kèm nhiều quyền lợi như lối đi riêng, khu check-in VIP, thậm chí cơ hội giao lưu tuyển thủ.

Mô hình (figure), bọc phím (keycap) bản giới hạn được mở bán tại Chung kết thế giới 2024. Ảnh: Riot Games

Theo các fan lâu năm, việc bỏ ra chi phí gấp nhiều lần giá trị thật để sở hữu merchandise không đơn thuần là mua sắm. Những món đồ giới hạn trở thành biểu tượng gắn liền với thành tích, dấu mốc sự nghiệp của đội tuyển, đồng thời thể hiện bản sắc của người hâm mộ. "Đây là cách chúng tôi khẳng định mình thuộc về cộng đồng, chia sẻ cùng niềm tự hào chiến thắng với idol", Minh nói. Với Riot Games, mô hình bán merch tại sự kiện không chỉ giúp tạo doanh thu mà còn duy trì sự gắn kết của fan, tương tự văn hóa fandom Kpop trước đó.

Chi phí để săn merch quốc tế có thể gấp nhiều lần: từ ba triệu đồng cho tài khoản MBS, vé sự kiện, đến hàng chục triệu cho vé máy bay, ăn ở. Trong khi đó, vé LCP 2025 tại Việt Nam với giá từ 1,299 triệu đồng đã đi kèm bộ quà tặng độc quyền và trải nghiệm trực tiếp. Theo ban tổ chức, 20 người đầu tiên mua combo hai ngày hạng Thách Đấu sẽ được tham quan hậu trường và giao lưu cùng tuyển thủ – đặc quyền vốn chỉ dành cho đội thi đấu. Việc mở rộng quyền tiếp cận này được kỳ vọng sẽ giúp fan Việt giảm gánh nặng chi phí, đồng thời đưa văn hóa sưu tầm merch eSports trở nên phổ biến và bền vững hơn.

Các quà tặng cho người mua vé LCP 2025. Ảnh:BTC

Giải LCP 2025 không chỉ quy tụ tám đội hàng đầu khu vực mà còn đánh dấu bước ngoặt trong cách Riot Games xây dựng cộng đồng người hâm mộ. Với việc mở bán trực tiếp merchandise, game thủ và fan LMHT Việt Nam có cơ hội sở hữu những món đồ hiếm ngay tại sân nhà, thay vì phải săn tìm ở nước ngoài. Giới quan sát cho rằng đây sẽ là bước khởi đầu cho một nền văn hóa sưu tầm eSports lâu dài, tạo thêm động lực cho sự phát triển của ngành thể thao điện tử tại Việt Nam.

Thy An