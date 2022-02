Văn hóa doanh nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh cho DatVietVAC

DatVietVAC, đơn vị đứng sau loạt chương trình truyền hình lớn, xem văn hóa là "linh hồn" để dẫn dắt kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Nhận vinh danh tại giải thưởng nhân sự "Best Companies to Work for in Asia" (Nơi làm việc tốt nhất châu Á) trong 2 năm liên tiếp, DatVietVAC được các chuyên gia đánh giá cao về chiến lược quản trị nguồn nhân lực hiện hữu. Đơn vị này có hệ giá trị văn hóa Digital DNA (tốc độ - logic - chuẩn xác - dữ liệu xác thực) áp dụng chung cho tất cả nhân viên. Trong đó, sự đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhân viên luôn được đề lên hàng đầu.

Ông Kim Min Soo, Giám đốc Chiến lược DatVietVAC Group Holdings chia sẻ" "Không chỉ mang đến môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, chúng tôi còn nỗ lực bồi đắp hệ văn hóa doanh nghiệp độc nhất tới từng thế hệ. Ưu tiên trẻ hóa đội ngũ, tập trung xây dựng nguồn lực kế thừa, khuyến khích những phát kiến sáng tạo. Nhờ đó, DatVietVAC trở thành môi trường phát triển sự nghiệp lý tưởng cho những nhân tài ngành truyền thông giải trí công nghệ".

Đội ngũ nhân sự DatVietVAC tại lễ trao giải HR Asia Awards 2021. Ảnh: DatVietVAC

Song song với chính sách lương, thưởng phúc lợi cạnh tranh, doanh nghiệp này cũng đặc biệt quan tâm, cải tiến môi trường làm việc từ cơ sở vật chất đến tiện ích chung, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần thúc đẩy hiệu quả chuyên môn và chất lượng sống của nhân viên. Công tác đào tạo, xây dựng lộ trình sự nghiệp được tập trung đầu tư bài bản thông qua các hoạt động workshop, hỗ trợ chuyên môn đến từng cá nhân.

Chú trọng vào việc phát triển văn hóa nội bộ và khuyến khích sự đổi mới giúp DatVietVAC giành được nhiều thành công bất chấp đại dịch. Trong hai năm qua, các công ty thành viên như Vie Channel, VieON, Dong Tay Promotion, DatVietMEDIA, DatVietOOH, TKL, M&T Pictures, NOMAD MGMT Vietnam... liên tục cho ra đời những chương trình truyền hình lớn, thu hút được sự chú ý như Running Man Vietnam, Rap Việt mùa 2, Cây Táo Nở Hoa, Ký Ức Vui Vẻ, Siêu Thử Thách,...

DatVietVAC đứng sau loạt phim, chương trình truyền hình ăn khách hiện nay. Ảnh: DatVietVAC

Bên cạnh đó, VieON, nền tảng công nghệ cốt lõi của DatVietVAC với kho nội dung phù hợp với văn hóa và thói quen giải trí của người Việt cũng phủ sóng rộng rãi, cạnh tranh mạnh mẽ với các nền tảng OTT xuyên biên giới.

Trong ba năm liên tiếp, DatVietVAC đã giành nhiều giải thưởng lớn như Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2019, 2020 trong khuôn khổ giải thưởng Asia Pacific Entrepreneurship Awards (APEA); Nơi làm việc xuất sắc châu Á 2020, 2021 (HR Asia Awards); Top 50 doanh nghiệp Việt Nam có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn 2020; Công ty dẫn đầu ngành truyền thông giải trí trong bảng xếp hạng top kinh tế tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2019, 2020 (Profit500); Công ty dẫn đầu ngành truyền thông giải trí trong bảng xếp hạng top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam từ 2017 đến 2021 (VNR500).

Hoài Phương