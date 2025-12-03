Văn Hậu tái xuất, chơi trọn trận đấu ở Cup Đông Nam Á

Sau hơn hai năm vắng mặt vì chấn thương, hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu gây ấn tượng trong trận Công an Hà Nội hòa 1-1 trên sân của Buriram ở lượt ba Cup Đông Nam Á 2025-2026.

Trên sân Chang Arena tối 3/12, Văn Hậu không chỉ có tên trong đội hình xuất phát, mà còn được HLV Mano Polking trao tấm băng đội trưởng. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của anh sau 25 tháng phải ngồi ngoài điều trị chấn thương.

Thi đấu bên hành lang trái quen thuộc, hậu vệ quê Thái Bình (cũ, nay là Hưng Yên) tỏ ra xông xáo, cảm giác bóng và nền tảng thể lực tốt.

Văn Hậu khởi động trước trận CAHN hòa Buriram 1-1 ở lượt ba Cup Đông Nam Á, trên sân Chang, Buriram, Thái Lan ngày 3/12/2025. Ảnh: CAHNFC

Dù vậy, anh không thể giúp CAHN giành kết quả như ý. Đại diện của Việt Nam nhập cuộc tự tin, mở tỷ số ngay phút thứ 10 nhờ công tiền đạo Leo Artur. Bàn thắng sớm giúp CAHN chơi chủ động, khiến Buriram United có phần bất lực dù rất muốn dâng cao tìm bàn gỡ.

Sang hiệp hai, CAHN có thêm lợi thế nhân sự. Tiền vệ Robert Zulj của Buriram vào bóng thô bạo với Rogerio Alves và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp phút 51 sau khi trọng tài tham khảo VAR. Đội khách sau đó có nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt, nhưng không tận dụng thành công.

Khi chiến thắng tưởng chừng đã nằm chắc trong tay thầy trò Polking, thì bi kịch ập đến ở phút 90+1. Từ một tình huống tấn công của chủ nhà, trọng tài xác định có lỗi của hậu vệ CAHN trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Bissoli đánh bại thủ thành Nguyễn Fillip để ấn định tỷ số 1-1.

Đánh rơi hai điểm quý giá, CAHN gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua giành vượt qua "Bảng tử thần", cùng Buriram, Pathum United, Selangor, Cebu và Tampines. Hiện, đội bóng của Việt Nam đứng thứ tư.

Leo Artur mừng bàn mở tỷ số cho CAHN. Ành: CAHNFC

Văn Hậu sinh năm 1999, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Hà Nội FC. Khi mới 18 tuổi, anh đã được đá cho đội một tại V-League 2017. Cũng năm đó, hậu vệ trái này được tham dự U20 World Cup, rồi khoác áo đội tuyển quốc gia. Hiện, anh khoác áo CAHN.

Trong sự nghiệp, Văn Hậu đã giành bốn chức vô địch V-League, hai Cup Quốc gia và hai Siêu Cup. Anh cũng luôn là sự lựa chọn số một cho vị trí hậu vệ trái ở các cấp độ đội tuyển thời HLV Park Hang-seo, giành á quân giải U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, HC vàng SEA Games 2019.

Tuy nhiên, hồi tháng 9/2023, anh được xác định viêm điểm bám gân gót chân Achilles. Chấn thương phức tạp hơn dự kiến ban đầu, buộc Văn Hậu phải sang Singapore thăm khám và trải qua nhiều đợt phẫu thuật, lần gần nhất là trước Tết Nguyên Đán 2025.

Suốt thời gian này, Văn Hậu "mất tích" khỏi sân cỏ, bỏ lỡ tất cả giải đấu quan trọng của CLB cũng như ĐTQG. Lần gần nhất anh ra sân chính thức là trận hòa Thanh Hóa 1-1 trên sân Hàng Đẫy ngày 27/8/2023, kết quả vừa đủ để CAHN vô địch V-League năm đó. Hồi giữa tháng 11, Văn Hậu được đá 60 phút trong trận giao hữu với Lion City Sailors.

Quang Dũng