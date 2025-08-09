Vận hành trung tâm tang lễ - hỏa táng tại Hoa viên Bình An

Trung tâm tang lễ - hỏa táng tại Hoa viên Bình An vận hành từ 9/8, trở thành một trong những cơ sở dịch vụ hậu sự đồng bộ và hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam.

Nằm trong khuôn viên công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (xã Bình An, tỉnh Đồng Nai), trung tâm này được đầu tư đồng bộ về công nghệ, cảnh quan và tiện ích, hướng đến hoàn thiện hệ sinh thái hậu sự khép kín, kết hợp giữa hiện đại và yếu tố văn hóa tâm linh truyền thống.

Trung tâm tang lễ hỏa táng được vận hành chuyên nghiệp và trang nghiêm. Ảnh: Hoa viên Bình An

Theo đại diện doanh nghiệp, trung tâm có diện tích hơn 5.200 m2, gồm 4 khu chức năng chính: khu hành lễ, khu hỏa táng, khu chờ dành cho thân nhân và khu vật phẩm tâm linh. Mỗi phân khu được thiết kế riêng biệt để đảm bảo sự riêng tư, và tiện nghi cho từng gia đình trong suốt quá trình tổ chức tang lễ.

Trọng tâm kỹ thuật của trung tâm là hệ thống lò hỏa táng công nghệ LPG tiên tiến, sử dụng nhiên liệu sạch, thân thiện môi trường. Thiết bị chính là dòng lò Crawford Deluxe C1000S, đạt tiêu chuẩn khí thải tuân theo tiêu chuẩn quốc tế về kiểm soát ô nhiễm cũng như đáp ứng quy chuẩn môi trường của Việt Nam.

Đội ngũ kỹ thuật kiểm tra thiết bị hỏa táng trước khi vận hành. Ảnh: Hoa viên Bình An

"Khi triển khai trung tâm này, chúng tôi không chỉ hướng đến việc mở rộng cơ sở hạ tầng hậu sự, mà còn muốn cùng các đối tác xây dựng một hệ sinh thái tang lễ chuyên nghiệp, minh bạch và đồng cảm", ông Trần Mạnh Hoàn, Tổng giám đốc Hoa viên Bình An chia sẻ.

Không gian hành lễ của trung tâm có sức chứa khoảng 150 người, được trang bị đầy đủ âm thanh, ánh sáng, điều hòa và màn hình trình chiếu. Thiết kế kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và tinh thần văn hóa Á Đông, phù hợp cho các nghi lễ phật giáo, công giáo hoặc truyền thống dân gian theo yêu cầu gia đình. Các khu vực phụ trợ như phòng nghỉ, thay lễ phục, vệ sinh, bàn lễ tân... cũng được bố trí riêng biệt.

Người nhà cùng các kỹ thuật viên làm các thủ tục cuối cùng cho thân nhân quá cố. Ảnh: Hoa viên Bình An

Song song với khu kỹ thuật và hành lễ, khu vực vật phẩm tâm linh trưng bày các mẫu quách, hũ đựng tro, bài vị, vật phẩm thờ cúng... nhằm hỗ trợ các gia đình hoàn thiện thủ tục sau hỏa táng ngay tại chỗ.

Dự kiến, trung tâm sẽ phục vụ 4 - 6 ca hỏa táng mỗi ngày, tương đương hơn 1.500 ca một năm.

Hoa viên Bình An là một trong số ít đơn vị phát triển mô hình công viên nghĩa trang hiện đại tại miền Nam, với quy mô 100 ha, tích hợp các khu mộ phần đơn, đôi, mộ gia tộc, khu lưu tro cốt, khu tưởng niệm, không gian tổ chức cúng giỗ và nhiều dịch vụ khác.

