Vận hành tiện ích kết nối cư dân tại The Dragon Castle

Quảng NinhN.H.O phối hợp cùng Alpha Plus thành lập Hi Club - không gian kết nối tri thức cho toàn thể cư dân, đi vào hoạt động từ tháng 11.

Theo chủ đầu tư, Hi Club là nơi diễn ra chuỗi chương trình đa dạng, sôi nổi, giúp cư dân tìm thấy niềm vui khi gặp gỡ những người cùng sở thích.

Hi Club bao gồm hai khu tiện ích. Khu tiện ích tầng 1 có sức chứa 30-40 người, dành cho cư dân muốn tổ chức các buổi họp, hội thảo nhỏ, gặp gỡ khách hàng - đối tác... Khu tiện ích tầng 2 là không gian cho các bậc cha mẹ và trẻ em muốn đọc sách báo, truyện thiếu nhi, chơi các trò chơi trong nhà...

Tiện ích Hi Club tại tầng 2, không gian dành cho các bậc cha mẹ và trẻ em... Ảnh: N.H.O

Trong đó, cư dân nhí The Dragon Castle được chủ đầu tư quan tâm đặc biệt. Ban quản lý vận hành dự án "kích hoạt" chương trình chăm sóc thế giới tinh thần của trẻ qua các câu lạc bộ trẻ em như CLB tiếng Anh, CLB đọc sách, lớp yoga kid... Riêng CLB tiếng Anh từng được Alpha Plus áp dụng thành công và đem lại hiệu quả trong các khu dân cư của N.H.O tại các tỉnh thành phía Nam.

Khác với thư viện người lớn, phòng đọc sách cho thiếu nhi tại đây được thiết kế theo trải nghiệm của các cư dân nhí. Các em nhỏ được bố trí một thư viện nhỏ trong khu nhà với thảm trải sàn sạch sẽ, ghế ngồi có đệm êm ái, với những bức tranh tường, hoa cùng các con thú nhồi bông ngộ nghĩnh.

Tiện ích thư viện tại Hi Club. Ảnh: N.H.O

Đặc biệt, các đầu sách trong thư viện được đơn vị quản lý vận hành tuyển chọn phù hợp với các độ tuổi khác nhau.

Ngoài ra, thư viện có cô phụ trách, giúp trẻ tập thói quen đọc sách và thảo luận về cuốn sách vừa đọc. Trẻ nhỏ được khơi dậy niềm đam mê đọc sách qua các hoạt động thiết thực như lựa chọn các đầu sách bổ ích, nói lên cảm nhận của mình sau khi đọc, đọc diễn cảm hoặc diễn kịch theo từng đoạn thoại trong sách và nhận phần thưởng.

"Bằng những nỗ lực nhỏ mỗi ngày, hiện nay, trẻ em tại hầu hết dự án của chúng tôi đều say mê đọc sách", đại diện Alpha Plus cho biết.

Hi Club là một phần trong lối sống Hi Life đang được N.H.O kiến tạo tại các dự án do chủ đầu tư Hàn Quốc này phát triển.

Tại The Dragon Castle, bên cạnh các hoạt động tại Hi Club, các hoạt động vui chơi và gắn kết cộng đồng - điều cốt lõi của lối sống Hi Life được tổ chức để cư dân có dịp vui chơi cùng nhau, tạo sự gắn kết như lễ hội Trung thu, Noel, Tết Tây, Tết Nguyên Đán... Đơn cử, sự kiện "Đêm trăng diệu kỳ" mừng Trung thu 2023 thu hút hơn 400 cư dân tham gia.

Theo đại diện Alpha Plus, các buổi hội thảo, lớp kỹ năng mềm sẽ tiếp tục được tổ chức tại dự án như: phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại trẻ em, chống đuối nước... giúp cư dân cập nhật thông tin, chia sẻ kinh nghiệm để cùng phát triển và hoàn thiện. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng sẽ được các chuyên gia tâm lý - giáo dục chia sẻ mẹo giúp con cai nghiện game xấu và nội dung độc hại trên mạng xã hội.

Hoạt động "Chơi mà học, học mà chơi" của các cư dân nhí tại một dự án do N.H.O đầu tư xây dựng. Ảnh: N.H.O

Bên cạnh đó, chủ đầu tư đang lên kế hoạch tổ chức các hoạt động vì môi trường nhằm lan tỏa và khuyến khích lối sống bền vững đến cư dân. "Đây cũng là dịp chủ đầu tư và các cư dân cùng nhau chung tay bảo vệ di sản Hạ Long xanh, sạch cho các thế hệ mai sau", đại diện N.H.O chia sẻ thêm.

Tại The Dragon Castle, chủ đầu tư NHO đưa ra những chính sách hấp dẫn hỗ trợ khách hàng sở hữu căn hộ: khách hàng thanh toán 30% có thể xách vali vào ở ngay, Ngân hàng Vietcombank cho vay tới 70%, miễn phí quản lý dịch vụ một năm đầu, quà tặng gói nội thất cao cấp từ 50 đến 140 triệu đồng.

The Dragon Castle là dự án căn hộ phong cách Hàn Quốc tại Quảng Ninh, do chủ đầu tư Hàn Quốc N.H.O phát triển. Phong cách sống Hàn Quốc của The Dragon Castle được tạo dựng từ hơn 30 tiện ích cao cấp, mô hình quản lý thông minh (smart-living), bao gồm: thang máy lọc không khí, chuông cửa thông minh, máy đo chất lượng không khí, hệ thống kiểm soát chất lượng nước, thiết bị nhận diện gương mặt, đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp. Đặc biệt, nội khu The Dragon Castle quy định không phương tiện giao thông, mang đến cuộc sống chất lượng và an toàn cho mỗi gia đình.

Khi trở về nhà, cả gia đình có thể cùng đi dạo tại cầu kính trên không ngắm toàn cảnh thành phố trên cao, thưởng thức tiệc BBQ ngoài trời hay thư giãn tại bể bơi vô cực... Bên trong tòa căn hộ là khu thương mại với đủ tiện ích từ siêu thị, nhà hàng, phòng khám, nhà trẻ, gym và spa.

Đại diện Alpha Plus - đơn vị vận hành dự án The Dragon Castle cho biết, đơn vị mong muốn đem đến một lối sống mới cho cộng đồng cư dân văn minh, những con người bận rộn nhưng luôn cảm thấy thoải mái, hạnh phúc, thân thiện.

