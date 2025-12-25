Vận hành phòng mô phỏng đường sắt tốc độ cao 50 tỷ đồng

Đại học Giao thông Vận tải TP HCM vận hành phòng mô phỏng điều khiển, khai thác đường sắt tốc độ cao, trị giá 50 tỷ đồng.

Ngày 25/12, trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM (UTH) cho biết đây là hệ thống đào tạo dựa trên mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắc tốc độ cao đầu tiên tại Việt Nam, bắt kịp xu hướng của các quốc gia có đường sắt phát triển.

Phòng mô phỏng có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, gồm hệ thống trung tâm điều khiển, đường ray và động cơ đường sắt tốc độ cao, đầu tàu và buồng lái tàu metro,...

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Thủy, Chủ tịch Hội đồng trường UTH, hệ thống này cho phép tái hiện toàn diện các kịch bản điều khiển, tổ chức vận hành và xử lý tình huống trong môi trường tiệm cận thực tế của đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Sinh viên được rèn luyện kỹ năng điều hành, khai thác, xử lý tình huống và quản lý theo tiêu chuẩn công nghệ hiện đại, rút ngắn thời gian đào tạo lại ở doanh nghiệp.

Dự kiến thời gian tới, trường sẽ đầu tư thêm 6 phòng thí nghiệm và thực hành khác để hoàn thiện "hệ sinh thái" đào tạo đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao.

Sinh viên được hướng dẫn tại khoang mô phỏng buồng lái tàu metro, ngày 25/12. Ảnh: Lệ Nguyễn

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá cao UTH khi đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành phòng mô phỏng hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của ngành giao thông vận tải.

Ông cho hay phát triển đường sắt, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao, là một trong những định hướng chiến lược trong tiến trình hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia. Đây là lĩnh vực có hàm lượng khoa học công nghệ cao, yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, kỹ thuật, tổ chức vận hành và chất lượng nguồn nhân lực.

"Đào tạo nhân lực không chỉ có lý thuyết trên giấy mà phải gắn với thực tiễn. Sinh viên phải cầm nắm, biết đầu máy, toa, ray ra sao thì khi ra các đơn vị thiết kế, thi công, nhà máy mới làm việc tốt", Bộ trưởng nói.

Ông đề nghị nhà trường phát huy hiệu quả phòng mô phỏng trong đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, gắn với nhu cầu thực tế của ngành.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh (áo trắng, giữa) tham quan mô hình trung tâm vận hành đường sắt đô thị ở phòng mô phỏng, ngày 25/12. Ảnh: Lệ Nguyễn

Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045 được Chính phủ phê duyệt hồi tháng 10. Trong đó xác định đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt là nhiệm vụ trọng yếu, mang tính chiến lược. Các bộ, ngành cần chuẩn bị đội ngũ nhân lực có đủ năng lực, trình độ để tiếp nhận, vận hành, khai thác, bảo trì và từng bước làm chủ các công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Chính phủ đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực ngành đường sắt trong giai đoạn 2025-2030. Con số này với giai đoạn 2031-2035 là 70.000.

Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dự kiến khởi công vào tháng 12/2026, hoàn thành vào năm 2035. Tuyến đường dài 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP HCM), đi qua 20 tỉnh, thành. Đây là một trong những công trình hạ tầng chiến lược được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án cần hơn 36.000 nhân lực, trong đó nhóm vận hành, khai thác là 13.880 người.

Bản mô phỏng đầu tàu metro tại trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM. Ảnh: Lệ Nguyễn

Lệ Nguyễn