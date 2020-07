Vạn Hạnh Mall triển khai loạt ưu đãi

Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall tổ chức nhiều hoạt động và chương trình ưu đãi đến 50% từ 24/7 đến hết 2/8.

Theo đó, tại sảnh sự kiện tầng một, Vạn Hạnh Mall sẽ tổ chức gian hàng ưu đãi mang chủ đề "Happy Summer" với sự tham gia của hơn 17 thương hiệu như Bossini, Giordano, Lug.vn, Casio, Triumph...

Diễn ra đồng thời sự kiện ưu đãi là Hội sách mùa hè "Back to School" do nhà sách Phương Nam phối hợp cùngVạn Hạnh Mall tổ chức, mang đến nhiều hoạt động vui chơi miễn phí và hấp dẫn dành cho các bé đến tham quan mua sắm trong dịp hè như sáng tạo với gạch Lego, tô tượng sắc màu, đua xe cùng Hotwheel, Back to school với balo Clever Hippo.

Gian hàng của nhà sách Phương Nam tại Vạn Hạnh Mall.

Tại hội sách, ba mẹ và các bé sẽ mua các sản phẩm dành cho mùa tựu trường với loạt ưu đãi từ nhà sách Phương Nam gồm: mua 10 vở Phương Nam được tặng 2; vở do Phương Nam gia công tại Nhật mua 3 tặng 2, vở Thuận Tiến giảm giá 10%. Nhà sách giảm giá 10% ba lô - cặp sách với màu sắc. Riêng sách ngoại văn khách mua sẽ được giảm 50%.

Các bé trải nghiệm các chương trình vui chơi miễn phí.

Ngoài ra, từ ngày 15/7 đến hết ngày 31/8, Vạn Hạnh Mall còn tổ chức chương trình khuyến mãi bốc thăm trúng thưởng "Shop&Win: Chào hè rực rỡ", với tổng giá trị giải thưởng hơn 100 triệu đồng.

Để tham gia, khách hàng có hoá đơn mua sắm trong ngày tại Vạn Hạnh Mall từ 1,5 triệu đồng, sẽ có cơ hội tham gia bốc thăm trúng các phần quà giá trị của chương trình. Chi tiết xem tại đây.

(Nguồn: Vạn Hạnh Mall)