Vạn Hạnh Mall tổ chức sân chơi cho thiếu nhi

Trung tâm thương mại Vạn Hạnh (quận 10, TP HCM) tổ chức gian hàng giảm giá với chủ đề "Just for your Love" (Tất cả dành cho người yêu thương của bạn) tại sảnh sự kiện tầng 1, từ 29/5 đến hết 7/6. Không gian sự kiện có khu vực vui chơi miễn phí cho trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, với sự đồng hành của Nhà sách Phương Nam.

Khách hàng mua sắm, vui chơi tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh.

Theo đơn vị tổ chức, sân chơi mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn giúp các bé thử thách tài năng và thỏa sức sáng tạo, như thử tài "lái lụa" qua cuộc đua Vietnam Majorette Racing Championship 2020; siêu xe vượt địa hình; máy bay UFO; siêu xe 6 bánh; thử tài với gạch Lego; chiến đấu với con quay nổi tiếng Beyblade.

Nhà sách Phương Nam cũng dành nhiều ưu đãi cho các độc giả nhí. Trong đó, giảm giá sách tiếng Việt, tiếng Anh; tủ sách thiếu nhi đọc hè, chơi hè; tủ sách ngoại văn giúp bé giỏi ngoại ngữ. Đồng thời giảm giá đến 50% sách Phương Nam, đồ chơi, văn phòng phẩm, balo, cặp sách...

Nhà sách Phương Nam dành nhiều ưu đãi cho các độc giả nhí dịp 1/6.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng có thể tham gia mua sắm với mức giá ưu đãi lên đến 50% từ các nhãn hàng nổi tiếng trong nước và quốc tế như Keds, Giordano, Bossini, Alayna...

Vạn Hạnh Mall kỳ vọng sẽ trở thành điểm vui chơi hấp dẫn dành cho gia đình và các bé nhân dịp Quốc tế thiếu nhi năm nay. Đây là trung tâm thương mại lớn nhất tại quận 10, với hơn 200 thương hiệu thời trang, hơn 50 nhà hàng ẩm thực nổi tiếng cùng các cụm vui chơi, giải trí quy mô tại khu vực.

