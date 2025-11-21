Vạn Hạnh Mall giảm giá mùa lễ hội cuối năm

Chương trình "Black Friday - Săn deal xịn - Giá mịn bật nóc" của Vạn Hạnh Mall sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 30/11, với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Sự kiện Black Friday tại Vạn Hạnh mall quy tụ hơn 200 thương hiệu đa ngành gồm thời trang, thể thao, gia dụng, mỹ phẩm, công nghệ... với mức khuyến mãi lên đến 70%. Đây là đợt giảm giá mạnh nhất của trung tâm thương mại này trong năm.

Vạn Hạnh Mall thường xuyên tung ưu đãi lớn vào dịp cuối năm. Ảnh: Vạn Hạnh Mall

Trong đó, sảnh sự kiện tại tầng trệt sẽ trở thành "điểm săn sale" khi hội tụ loạt thương hiệu giảm giá lớn như: Decathlon, Vans, OLV, Joven, MCA, Pierre Cardin, Giordano, KUME, Lug, IDIGO, Pucini, Lemino, Lock&Lock, Akemi, Forever, Ngọc Hạnh Bedding, Rabity, Balabala, Gustavo Gano, Semir.

"Black Friday không chỉ là cuộc đua săn sale, mà còn là dịp để các gia đình, nhóm bạn và giới trẻ tìm kiếm những món quà ý nghĩa chuẩn bị cho mùa lễ hội sắp đến", đại diện Vạn Hạnh Mall chia sẻ.

Tầng trệt của Vạn Hạnh Mall trở thành "điểm nóng săn sale". Ảnh: Vạn Hạnh Mall

Ngoài ra, vào mùa lễ cuối năm, toàn bộ không gian tại đây, từ dọc sảnh mái đón đến từng cổng ra - vào, đều được trang trí với màu sắc rực rỡ, mang tới trải nghiệm mua sắm thú vị cho người tiêu dùng. Điểm nhấn năm nay là những cây thông phủ đầy trái châu rực rỡ, ông già Noel vui tươi bên cạnh đoàn xe tuần lộc, gấu trắng khổng lồ dễ thương... Khi đêm xuống, hàng nghìn ánh đèn được thắp sáng, tạo nên khung cảnh thơ mộng. Mọi chi tiết đều tạo ra không gian đậm chất lễ hội, trở thành điểm check-in thu hút đông đảo bạn trẻ, các gia đình.

Các bạn trẻ chụp ảnh "check-in" bên ngoài cổng vào Vạn Hạnh Mall. Ảnh: Vạn Hạnh Mall

Với quy mô hơn 200 thương hiệu đa ngành và nhiều dịch vụ giải trí - ẩm thực phong phú, Vạn Hạnh Mall là điểm hẹn vui chơi, mua sắm quen thuộc cuối năm dành cho giới trẻ và các gia đình.

(Nguồn: Vạn Hạnh Mall)