Vận hành khu nhạc nước quy mô lớn tại The Global City

TP HCMMasterise Homes - đơn vị phát triển dự án cho biết, cuối năm nay khi toàn bộ kênh đào 2 km vận hành, khu nhạc nước sẽ có quy mô lớn nhất Đông Nam Á.

Đầu tháng 9/2022, sự kiện khai trương lễ hội nhạc nước The Fountain Festival đã được tổ chức tại The Global City (phường An Phú, TP Thủ Đức), mang đến những màn trình diễn nhạc nước ấn tượng với đài phun nước cao 60 m, dài hơn 160 m, cùng tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng đến với hơn 1.000 khán giả.

Màn trình diễn nhạc nước đánh dấu giai đoạn một khu nhạc nước tại kênh đào đã hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: Masterise Homes

Sự kiện cũng đánh dấu giai đoạn một khu nhạc nước tại kênh đào hoàn thành đúng tiến độ và tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn tiếp theo. Dự kiến vào cuối năm nay khi toàn bộ kênh đào dài 2 km đi vào hoạt động, khu nhạc nước sẽ có quy mô gấp 5 lần hiện tại và lớn nhất Đông Nam Á.

Đại diện Masterise Homes - đơn vị phát triển dự án cho biết, việc xúc tiến và đi vào hoạt động khu nhạc nước - tiện ích đầu tiên của dự án, góp phần tạo sức hút cho The Global City. Ngoài khu nhạc nước, đơn vị này cũng đang hoàn thiện các tiện ích khác như khu nhà mẫu, hệ thống kênh đào dài 2 km, công viên cây xanh 13 ha...

Toàn cảnh khu nhạc nước tại The Global City. Ảnh phối cảnh: Masterise Homes

"Những tiện ích này mang kỳ vọng không chỉ phục vụ cộng đồng cư dân The Global City, ước tính lên đến 37.000 người, mà còn đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, ăn uống, thư giãn của của người dân và du khách đến với TP HCM", đại diện Masterise Homes cho biết.

Khán giả xem biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai trương khu nhạc nước, ngày 1/9. Ảnh: Masterise Homes

Khởi công từ năm 2021, khu đô thị The Global City dự kiến hoàn thành toàn bộ quy hoạch tổng thể 117,4 ha trong 48 tháng. Trong đó, phân khu nhà phố Soho đã thi công gần xong toàn bộ phần móng, dự kiến hoàn thiện và bàn giao trong quý II/2023.

Đại diện đơn vị phát triển cho biết, việc hoàn thiện chuỗi tiện ích công cộng kết hợp với cơ sở hạ tầng khu vực ngày một đồng bộ như mở rộng cao tốc Long Thành - Dầu Giây, mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp, kết nối đường Liên Phường... góp phần tạo sức bật giá trị cho khu nhà phố Soho.

Khu nhà phố Soho - phân khu đầu tiên đang mở bán tại The Global City có vị trí tiếp giáp đường Đỗ Xuân Hợp. Ảnh phối cảnh: Masterise Homes

Ông Gibran Bukhari, Giám đốc khối Kinh doanh Masterise Homes chia sẻ, việc kiến tạo những công trình biểu tượng, những điểm đến quốc tế, văn minh giúp The Global City sánh ngang với những đô thị tinh hoa thế giới. Đồng thời, những tiện ích công cộng này cũng góp phần gia tăng giá trị bất động sản cho toàn khu đô thị.

Hoàng Khải