Vận động nữ sinh lớp 8 trở lại trường sau tục 'bắt vợ'

Nghệ AnHai nữ sinh lớp 8 nghỉ học lấy chồng sau khi bị "bắt" theo tập tục địa phương, được thầy cô vận động, dự kiến trở lại trường từ tuần tới.

Vài ngày trước, hai nữ sinh trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Na Loi, xã Na Loi, nghỉ học để lấy chồng. Các em được đưa về nhà trai theo phong tục "bắt vợ" của địa phương.

Lãnh đạo Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An ngày 1/3 cho biết hiện tượng này trước đây vẫn xảy ra tại một số xã miền núi, song giờ là cá biệt. Sở đã yêu cầu trường báo cáo cụ thể để cùng công an địa phương đưa ra hướng xử lý.

Thiệp mời đám cưới của một nữ sinh lớp 8 ở xã Na Loi. Ảnh: Ngọc Anh

Thầy Nguyễn Tân Phương, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay sự việc diễn ra vào ban đêm, nên giáo viên không kịp thời ngăn chặn. Thực chất, hai nữ sinh và bạn trai đã quen biết, có tình cảm từ trước, việc "bắt vợ" là tự nguyện.

Các em được gia đình tổ chức cưới theo phong tục địa phương. Sau khi được giáo viên vận động, các em dự kiến đi học trở lại từ ngày 3/3.

Na Loi là xã biên giới vùng cao phía tây Nghệ An. Địa bàn rộng, giao thông cách trở, cư dân ở đây chủ yếu là người Mông, Thái, Khơ Mú sinh sống rải rác ở các bản làng. Đời sống người dân phụ thuộc vào nương rẫy, chăn nuôi nhỏ lẻ, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Tại một số bản người Mông, tục "bắt vợ" vẫn tồn tại nhiều năm qua. Theo tập quán cũ, khi đôi nam nữ có tình cảm, gia đình hai bên thỏa thuận, chàng trai "bắt" cô gái về nhà mình, sau đó tổ chức các nghi thức cưới hỏi. Tuy nhiên, trong thực tế, hủ tục này đôi khi bị biến tướng, khiến các nữ sinh đang độ tuổi đến trường phải nghỉ học lấy chồng.

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình, nữ đủ 18 tuổi, nam đủ 20 tuổi mới được kết hôn.

Đức Hùng