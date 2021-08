Vẫn đợi chồng cũ dù không còn hy vọng

Tôi là tác giả bài: “Luôn mong chồng cũ quay về”. Tôi không dịu dàng, khéo léo nhưng luôn muốn vun vén và giữ hạnh phúc gia đình.

Xin kể thêm về cuộc sống gia đình tôi trước và sau ly hôn để mọi người hiểu thêm. Chúng tôi quen nhau qua mai mối của chú tôi, khi đó anh vừa chia tay mối tình đầu thời sinh viên sâu đậm. Nghe nói gia đình chị kia phản đối vì không cùng tôn giáo. Chị kia đi lấy chồng, anh vô cùng đau khổ, tuyệt vọng. Khi đó tôi 22 tuổi, được nhiều người theo đuổi nhưng đã chọn anh vì thấy anh có thể là chỗ dựa vững chắc cho mình. Tôi chủ động trong tình cảm với anh, có bầu và đám cưới diễn ra.

Cưới về tôi mới thấy cả hai có nhiều khác biệt trong suy nghĩ và cách sống, anh không mấy mặn mà nhưng dù gì cũng là chồng tôi. Tôi không mấy bận tâm vì cho rằng gia đình nào chẳng có chuyện này kia. Ngoài công việc cơ quan, tôi làm môi giới bất động sản để kiếm thêm. Ở vị trí công việc của anh, như người khác thì vợ con họ sẽ thoải mái mà không phải lo lắng gì về kinh tế. Tôi nhiều lần muốn anh bỏ sĩ diện để làm thêm việc này việc kia nhưng anh không nghe theo. Nhiều lần tôi đã nhận lời giúp người ta nhưng anh đều gạt đi khiến bản thân vô cùng tức giận. Mỗi lần như vậy tôi lại không kiềm chế được bản thân mà có những lời nói và hành vi bạo lực với anh. Anh nhường tôi chỉ vì sợ mang tiếng với hàng xóm láng giềng.

Đỉnh điểm khi tôi sinh bé đầu, mẹ chồng ở quê lên chăm cháu, áp lực sau sinh với tính nóng nảy không kiềm chế lúc đó khiến tôi to tiếng và tát anh trước sự chứng kiến của mẹ chồng. Sau lần đó, mẹ chồng rất hiếm khi lên nhà chúng tôi chơi. Cũng kể từ đó, chồng càng lạnh lùng, xa cách với tôi. Khi con 3 tuổi, một lần tôi to tiếng đã ném chiếc điện thoại vào anh, sau đó anh yêu cầu ly hôn. Tôi không đồng ý, đòi tự vẫn, mọi chuyện lại đâu vào đó. Anh ngủ riêng, chuyện vợ chồng do tôi chủ động và cũng thưa thớt. Sinh bé thứ hai là ý muốn của tôi. Anh rất thương con, đi làm về là trò chuyện, dạy con học nhưng lại không chủ động nói chuyện với tôi.

Cho đến khi nhận thấy anh có những biểu hiện khác thường như đã nói ở bài trước, tôi nghi ngờ và cài định vị ở xe anh. Trong hơn 6 tháng, tôi phải thuê ông xe ôm theo dõi khi chồng đến những địa điểm lạ, xem anh gặp gỡ ai. Cuối cùng tôi bắt quả tang họ trong quán cà phê. Hai người đó ít gặp mặt nhau nhưng chồng dành tất cả thời gian để nhắn tin, còn cô ta nhắn lại rất ít. Tôi đập nhiều điện thoại của anh vì anh không cung cấp mật khẩu để tôi kiểm tra. Tôi phải nhờ tổng đài in sao kê cuộc gọi, tin nhắn để làm bằng chứng, sau đó tra khảo anh rất nhiều. Anh nói không còn tình cảm với tôi, thừa nhận có tình cảm với cô ta nhưng họ chưa đi quá giới hạn. Tôi chẳng tin điều đó. Anh xin lỗi tôi rồi kiên quyết đòi ly hôn. Vì chưa có bằng chứng nên ngày ngày tôi tra khảo để anh nói ra và ghi âm lại nhưng anh nhất quyết không nói thêm gì. Tôi làm mọi cách để tung hê cho thiên hạ biết hai kẻ đó ngoại tình, dư luận không ngừng bàn tán trong một thời gian về việc đó.

Tôi viết đơn kiện và ủy ban kiểm tra của cơ quan anh đã làm việc để xác minh thông tin, mọi việc lại không như tôi mong muốn. Đồng nghiệp của hai người đó đều bênh vực họ và không đủ căn cứ để kết luận họ quan hệ bất chính. Tôi làm thế để anh thấy sai mà trở về với gia đình nhưng bất thành. Khi ly hôn, anh đòi nuôi hai con, không cần tôi chu cấp. Tôi không đồng ý, muốn chia mỗi người nuôi một đứa, anh bảo không tách hai đứa ra, anh nuôi con hoặc tôi nuôi thì anh chu cấp. Vậy là hai con ở với tôi.

Sau ly hôn, tôi không ngừng theo dõi anh vì định vị vẫn gắn ở xe. Tôi nghĩ thế nào cũng có bằng chứng hai kẻ đó ngoại tình để cho thiên hạ biết. Anh đem bộ định vị đến đưa tôi, nói mọi việc dừng lại rồi, đừng làm phiền cuộc sống của anh nữa. Ngày nào anh cũng liên lạc với con, thường xuyên qua thăm và chu cấp đầy đủ nhưng trong mắt anh tôi không còn hiện diện. Tôi thử mở lòng với những người đàn ông khác nhưng nhận thấy họ không tốt bằng anh, cũng chỉ vui chơi với tôi thôi.

Trong 8 năm qua, tôi cố sống tích cực, làm đẹp bản thân, không ngừng nuôi hy vọng sẽ có ngày anh trở về vì tôi biết không ai thương con mình như bố chúng. Tôi vẫn theo dõi cuộc sống của anh qua nhiều kênh đáng tin cậy, cô người tình trước đây đã chuyển công tác đi nơi khác, anh vẫn sống một mình. Dường như ai cũng biết ý định của tôi nên các cô có ý muốn đến với anh cũng e ngại. Tôi vẫn luôn mong anh quay về dù điều đó mong manh.

Hoa

