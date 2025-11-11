Vẫn đợi anh, người cùng em đi đến hạnh phúc

Mong gặp người đàn ông trí thức, mạnh mẽ, ổn định, có thể nắm tay em đi khắp nơi trên thế giới với hai tâm hồn cùng tần số.

Em 40 tuổi, cao 1m6, trắng và nhìn bên ngoài thiện cảm xinh xắn. Em ly hôn, nuôi con một mình cũng khá lâu, đủ để cảm nhận những gì trải qua trong cuộc đời là một chương của cuốn sách. Với những trải nghiệm, kinh nghiệm đã qua em tin rằng mình đủ bản lĩnh vượt qua mọi thử thách.

Em có một cậu con trai học cuối cấp hai, một ngôi nhà nhỏ xinh xinh với ban công nhiều cây xanh, một công việc ổn định và một tâm hồn không sóng gió. Nấu ăn mỗi ngày, yoga và chăm sóc cây cối làm cho em có một tâm hồn trẻ một cơ thể dẻo dai nhìn như đôi mươi dù đã tứ tuần.



Em tin vào bản thân, duyên số và tin một ngày nào đó em sẽ gặp được định mệnh của cuộc đời mình. Em viết thư mong tìm được anh, người đàn ông trí thức mạnh mẽ, ổn định và là người có thể nắm tay em đi khắp nơi trên thế giới với hai tâm hồn cùng tần số. Em hạnh phúc khi được yêu và được vỗ về nên sẽ luôn nhỏ bé với anh, dù rằng thật sự em không hề nhỏ bé.

Nếu anh đã đi qua hết sóng gió và là người cùng suy nghĩ, em tin rằng khi đọc được lá thư này anh sẽ cảm nhận hết con người của em và viết thư cho em. Em mong là mình sẽ gặp nhau ngoài đời thật nên vẫn chờ anh để nói thêm nhiều với nhau chứ qua thư không diễn tả được hết đâu ạ. Mong thư anh.

