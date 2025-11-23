Van Dijk: 'Liverpool để thủng lưới quá dễ'

AnhĐội trưởng Virgil van Dijk thừa nhận Liverpool đang mất tự tin và thủng lưới quá dễ, sau trận thua đội khách Nottingham Forest 0-3 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh.

"Chúng tôi để thủng lưới quá dễ", Van Dijk nói với Sky Sports sau trận thua tại Anfield. "Trong 30 phút đầu, chúng tôi chơi tốt, tạo được cơ hội. Nhưng họ lại ghi bàn từ một tình huống cố định nữa. Từ đó, toàn đội trở nên vội vàng, thua trong các pha tranh chấp và bóng hai".

Trung vệ người Hà Lan cho biết Liverpool không lo sợ phòng ngự các tình huống cố định, nhưng việc thiếu bình tĩnh khi rơi vào thế bám đuổi khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. "Bạn cảm nhận được sự hấp tấp khi chúng tôi muốn gỡ ngay. Đó là phản ứng tự nhiên khi đội đang trải qua giai đoạn khó khăn", anh nói.

Virgil van Dijk (trái) thất vọng trong trận Liverpool thua Nottingham Forest 0-3 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Liverpool, Anh ngày 22/11/2025. Ảnh: ANP

Trên sân Anfield hôm 22/11, Liverpool nhập cuộc tốt, tạo sức ép lớn nhưng lại để Nottingham chọc thủng lưới ngay pha lên bóng đáng chú ý đầu tiên của Murillo ở phút 33. Sang hiệp hai, khi dâng cao tấn công, hàng thủ Liverpool lộ nhiều khoảng trống. Nottingham tận dụng triệt để, ghi thêm hai bàn do công Nicolo Savona và Morgan Gibbs-White.

Liverpool đã thua 6 trong 12 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này - chỉ lần thứ hai trong lịch sử xảy ra, sau mùa 2014-2015. Họ cũng trở thành nhà ĐKVĐ thứ tư thua từ 6 trận trở lên trong 12 vòng đầu, sau Blackburn (mùa 1995-1996), Chelsea (2015-2016) và Leicester (2016-2017).

Van Dijk bảo vệ HLV Arne Slot - người đối mặt làn sóng chỉ trích, nhấn mạnh toàn đội phải chịu trách nhiệm. "Bóng đá là môn thể thao tập thể. Không chỉ các cầu thủ đá chính, mà cả những người xung quanh chúng tôi đều phải tốt hơn. Ai cũng phải nhìn lại mình", anh nhấn mạnh.

Trung vệ 34 tuổi thừa nhận Liverpool có màn trình diễn rất tệ, đặc biệt là việc để thủng lưới hai bàn dễ dàng sau giờ nghỉ. Dù vậy, đội trưởng Liverpool khẳng định: "Tôi không bỏ cuộc và không ai được phép bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ đứng dậy, dù điều đó không thể xảy ra trong một sớm một chiều".

Thủ môn Alisson Becker cản cú sút của tiền đạo Omari Hutchinson trong trận Liverpool thua Nottingham Forest 0-3 trên sân Anfield ở vòng 12 Ngoại hạng Anh ngày 22/11/2025. Ảnh: Reuters

Van Dijk hiểu vì sao nhiều người hâm mộ lại rời sân Anfield sớm, nhưng mong muốn các cầu thủ nhận được sự cổ vũ và khích lệ nhiều hơn trong giai đoạn khó khăn.

"Tôi không thể quyết định chuyện người hâm mộ làm gì. Nếu họ bỏ về sớm, tôi hoàn toàn hiểu sự thất vọng đó", hậu vệ 34 tuổi nói. "Tuy nhiên, tôi biết các CĐV đã đồng hành với chúng tôi qua mọi thăng trầm trong nhiều năm, và đó là tinh thần của Liverpool. Tôi tin họ sẽ luôn ở bên đội bóng, bất kể hoàn cảnh nào. Và khi chúng tôi vượt qua giai đoạn này, bởi tôi tin chắc chúng tôi sẽ vượt qua, họ cũng sẽ ở đó cùng chúng tôi".

Ngày 26/11, Liverpool tiếp tục đá trên sân nhà gặp PSV ở lượt năm Champions League.

Hồng Duy (theo ESPN)