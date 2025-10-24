Van Dijk họp cầu thủ Liverpool sau khi thua Man Utd

AnhVirgil Van Dijk gọi các đồng đội tập trung để họp nội bộ một ngày sau trận Liverpool thua Man Utd 1-2 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.

HLV Arne Slot cùng các thành viên ban huấn luyện không dự cuộc họp tại đại bản doanh AXA ngày 20/10. Với vai trò đội trưởng, Van Dijk cho rằng các cầu thủ cần một cuộc trò chuyện nghiêm túc về phong độ sa sút và 4 trận thua trên mọi đấu trường.

Liverpool bắt đầu đi xuống từ trận thua Crystal Palace 1-2 ở vòng 6 Ngoại hạng Anh hôm 27/9. Sau đó, họ thua Chelsea 1-2 ở vòng 7 và Galatasaray 0-1 ở lượt hai vòng bảng Champions League. Sau kỳ nghỉ quốc tế, Van Dijk và đồng đội tiếp đà sa sút với thất bại 1-2 dưới tay Man Utd 1-2 tại Anfield ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.

Van Dijk cùng các đồng đội thất vọng sau khi thua Man Utd 1-2 trên sân nhà Anfield ở vòng 8 Ngoại hạng Anh ngày 19/10. Ảnh: Liverpool FC

"Vào thứ Hai, mọi người đều buồn vì thua Man Utd trên sân nhà", Van Dijk nói kể lại hôm 23/10. "Trước đó, chúng tôi không thua nhiều tại Anfield. Đó là một tình huống khó khăn, nên chúng tôi họp với nhau, nhưng không phải là một cuộc họp khủng hoảng. Chúng tôi đều biết có thể thay đổi mọi thứ như thế nào".

Mùa giải mới chỉ bước sang tháng thứ ba. Do đó, Van Dijk muốn đồng đội giữ bình tĩnh, bỏ qua những lời bàn tán bên ngoài và tập trung thi đấu.

"Cách duy nhất để thoát khỏi một tình huống như vậy là đoàn kết, tập trung vào nhiệm vụ phía trước, cố gắng cải thiện và duy trì sự tự tin", Van Dijk cho hay. "Chúng ta đang sống trong một thế giới luôn có những lời bàn tán và những điều gì đó để nói".

Cuộc họp xốc lại tinh thần giữa các cầu thủ Liverpool sớm cho kết quả. Trong trận đấu hôm 22/10 ở lượt ba vòng bảng Champions League, đội bóng Anh thắng 5-1 ngay trên sân Frankfurt. Bản thân Van Dijk góp một bàn với cú đánh đầu từ quả phạt góc.

Van Dijk mừng bàn trong trận Frankfurt 1-5 Liverpool ở lượt ba vòng bảng Champions League hôm 22/10. Ảnh: Liverpool FC

Liverpool hiện xếp thứ ba Ngoại hạng Anh với 15 điểm sau 8 trận, kém đội dẫn đầu Arsenal 4 điểm. Ba vòng tới, nhà ĐKVĐ sẽ làm khách trên sân Brentford, tiếp Aston Villa và làm khách trước Man City.

Van Dijk cùng đồng đội còn gặp lại Crystal Palace ở vòng bốn Cup Liên đoàn vào ngày 29/10. Mùa này, Crystal Palace từng thắng Liverpool hai lần: 3-2 trong loạt luân lưu ở Siêu Cup Anh và 2-1 ở Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, Man Utd đang xếp thứ chín sau tám vòng với 13 điểm. Việc chỉ kém Top 4 hai điểm là động lực để "Quỷ Đỏ" nỗ lực giành vé dự Cup châu Âu. Mùa trước, đội bóng của HLV Ruben Amorim về thứ 15 với 42 điểm, chỉ bằng một nửa thành tích của Liverpool và kém nhóm dự Cup châu Âu 24 điểm.

Thanh Quý (theo Daily Mail)