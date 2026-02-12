Van Dijk giúp Liverpool thắng nhọc ở Ngoại hạng Anh

AnhLiverpool trở thành CLB đầu tiên thắng trên sân Sunderland mùa này, với kết quả 1-0 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh.

Trận đấu trên sân Ánh sáng tối 11/2 chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của Virgil van Dijk. Trung vệ người Hà Lan là người đầu tiên vừa ghi bàn, vừa thực hiện hơn 10 pha cản phá bằng đầu (11) và thắng hơn 5 pha tranh chấp trên không (8) trong một trận đấu ở Ngoại hạng Anh tính cả năm mùa giải gần nhất.

Khoảnh khắc bùng nổ nhất đến ở phút 61. Từ quả phạt góc bên cánh phải của Mohamed Salah, Van Dijk bật cao giữa vòng vây hậu vệ đối phương, bật cao đánh đầu chéo góc uy lực. Habib Diarra đứng ở vạch vôi nỗ lực cản phá, nhưng bóng vẫn vào lưới.

Ban đầu, bàn thắng được tính là pha phản lưới. Tuy nhiên, sau khi xem xét, ban tổ chức Ngoại hạng Anh xác nhận Van Dijk là người lập công. Nhờ đó, Van Dijk trở thành hậu vệ Liverpool ghi nhiều bàn nhất tại Ngoại hạng Anh, xô đổ kỷ lục cũ của Sami Hyypia (22 bàn). Salah cũng để lại dấu ấn với pha kiến tạo thứ 92 cho Liverpool ở Ngoại hạng Anh, cân bằng kỷ lục kiến tạo của Steven Gerrard cho CLB tại giải.

Quan trọng hơn, hai cầu thủ kỳ cựu của Liverpool đã truyền cảm hứng cho chiến thắng then chốt trong cuộc đua top 4. Trong bối cảnh Man Utd và Chelsea đều bị cầm hòa ở loạt trận sớm, ba điểm quý giá giúp Liverpool tiếp tục bám đuổi quyết liệt. Thầy trò Arne Slot vẫn đứng thứ sáu với 42 điểm, nhưng chỉ còn kém Chelsea hai điểm và Man Utd ba điểm.

Hồng Duy