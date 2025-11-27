Van Dijk 'chơi bóng chuyền' trong thảm bại của Liverpool

Trung vệ Virgil van Dijk bị chế giễu và nhận điểm 3 theo thang 10 sau pha dùng tay phá bóng dẫn tới phạt đền, ở trận Liverpool thua PSV 1-4 tại Champions League.

Phút thứ tư, từ quả tạt bên cánh trái của PSV, Van Dijk giơ tay quá cao và chạm bóng trong cấm địa. Trung vệ đội trưởng Liverpool cho rằng anh bị Jerdy Schouten kéo người, nhưng vẫn bị trọng tài thổi phạt đền. Tiền vệ 36 tuổi Ivan Perisic sút 11m chìm về góc phải, mở tỷ số cho đội khách.

Tình huống Van Dijk dùng tay chơi bóng trong trận Liverpool thua PSV trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương Quốc Anh tối 26/11/2025. Ảnh: Reuters

Trên mạng xã hội, Van Dijk bị chế giễu với tình huống phá bóng bằng tay. "Chuyên gia bóng chuyền Virgil van Dijk", tài khoản @FIFABrit bình luận trên X.

Tài khoản @kovenzii phản hồi: "Tôi tin chắc họ muốn HLV Arne Slot bị sa thải. Không đời nào Slot bảo cầu thủ nên chơi bóng chuyền như vậy. Van Dijk thực sự ngớ ngẩn và đáng bị chỉ trích".

Van Dijk còn phải nhận một thẻ vàng, bị báo Anh Daily Mail chấm 3 điểm, thấp nhất trận. "Anh ấy là trung vệ giỏi nhất thế giới, nhưng không thể hiện được điều đó hôm nay", tờ báo bình luận.

Một trung vệ khác của Liverpool, Ibrahima Konate bị chấm 3,5 điểm, sau khi mắc lỗi dẫn tới bàn thua thứ ba của đội nhà. Tuyển thủ Pháp đón hụt bóng và để Ricardo Pepi thoát xuống sút dội cột bật ra, trước khi Couhaib Driouech sút bồi nâng tỷ số lên 3-1 cho PSV. "Konate cần bị loại bỏ ngay", báo viết. "Anh ấy đã mắc quá nhiều sai lầm mùa này".

Cầu thủ nhận điểm thấp thứ ba bên phía Liverpool cũng là một ngôi sao, Mohamed Salah. Cầu thủ Ai Cập chơi mờ nhạt suốt 90 phút, chỉ một lần dứt điểm chệch cột. "Mùa trước có những lúc Salah trông như siêu nhân", tờ báo bình luận. "Chúng ta còn nói hãy đưa anh ấy một tấm séc trắng để tự ghi số tiền vào. Còn giờ anh ấy trông thật đáng buồn. Lại một trận đấu vô hại nữa".

Với 9 thất bại trong 12 trận gần nhất, Liverpool đang trải qua chuỗi phong độ tệ nhất kể từ năm 1953. Họ không còn nhiều cơ hội bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh. Nếu không sớm chặn đứng đà sa sút, đoàn quân Slot cũng có thể bị loại sớm ở Champions League.

Hoàng An tổng hợp