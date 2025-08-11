Van Dijk: 'Cần thêm tiền đạo ở Liverpool'

AnhSau khi thua Crystal Palace ở trận tranh Siêu cup Anh, trung vệ Virgil van Dijk cho rằng Liverpool cần chiêu mộ thêm một tiền đạo trong hè 2025 - quan điểm trái ngược với HLV Arne Slot.

Từ đầu hè, Liverpool chi 409 triệu USD, tính cả phụ phí, để đem về 5 tân binh là thủ môn Giorgi Mamardashvili, hậu vệ Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, tiền vệ công Florian Wirtz và tiền đạo Hugo Ekitike. Trong đó, riêng Wirtz "ngốn" 170 triệu USD, trở thành hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Virgil van Dijk thất vọng sau khi cùng Liverpool thua Crystal Palace ở trận tranh Siêu Cup Anh tại Wembley, London, Anh ngày 10/8/2025. Ảnh: talkSPORT

Nhưng Van Dijk vẫn muốn Liverpool tăng cường hỏa lực trên hàng công. Trung vệ người Hà Lan chỉ ra việc CLB chia tay Darwin Nunez sang Al Hilal và Luis Diaz tới Bayern Munich, khiến hàng công mất hai lựa chọn quan trọng. Trước đó, Diogo Jota qua đời trong vụ tai nạn xe hơi.

"Tôi nghĩ lúc nào cũng có chỗ cho một tiền đạo nữa để tăng cường sức mạnh cho đội bóng. Hãy chờ xem thị trường chuyển nhượng mang lại gì", Van Dijk nói với talkSPORT sau trận thua tại Wembley ngày 10/8.

Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh vẫn đang theo đuổi tiền đạo Alexander Isak từ Newcastle, dù bị hét giá khoảng 200 triệu USD. Isak cũng muốn đến với đội chủ sân Anfield, dẫn đến việc bị buộc phải tập riêng, nhiều khả năng nghỉ trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Aston Villa cuối tuần này.

HLV Arne Slot vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận đấu trên sân Wembley, London, Anh. Ảnh: Liverpool FC

Trái với phát biểu của Van Dijk, HLV Arne Slot không quá mặn mà với việc bổ sung tiền đạo. "Tôi nghĩ chúng tôi đã có đủ phương án để thắng trận Siêu Cup Anh này", ông nói. "Thực tế, chúng tôi đã ghi hai bàn, trong khi mùa trước chỉ ghi một bàn qua hai trận gặp Crystal Palace. Vì thế, mối quan tâm lớn nhất của tôi lúc này không phải chất lượng tấn công".

Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng vấn đề đáng lưu ý hơn là khả năng phòng ngự, khi Liverpool chỉ giữ sạch lưới một trận trong giai đoạn tiền mùa giải - trận giao hữu thắng Stoke City 5-0. Đội bóng thành phố cảng cũng gặp khó về nhân sự khi bán Jarell Quansah cho Leverkusen, Conor Bradley và Joe Gomez vắng mặt vì chấn thương, còn Ryan Gravenberch - người có thể đá trung vệ - nghỉ với lý do cá nhân.

Trong trận tranh Siêu cup Anh, bốn hậu vệ của Liverpool là cặp trung vệ Van Dijk, Ibrahima Konate, và hai hậu vệ cánh tân binh Milos Kerkez, Jeremie Frimpong. Liverpool chỉ có một hậu vệ trên ghế dự bị, là Andy Robertson.

Van Dijk mừng bàn cùng ba tân binh Jeremie Frimpong, Hugo Ekitike và Milos Kerkez. Ảnh: Liverpool FC

Điểm tích cực của Liverpool là sự hòa nhập tốt của các tân binh. Chỉ sau 20 phút trận này, họ đã để lại những dấu ấn. Phút 4, Florian Wirtz kiến tạo cho Ekitike mở tỷ số, rồi Frimpong ghi bàn với cú lốp bóng từ góc hẹp. Tuy nhiên, Liverpool vẫn để Crystal Palace cầm chân 2-2 sau 90 phút, rồi thua 2-3 trong loạt luân lưu.

Van Dijk cho biết anh hài lòng với sự hòa nhập của các đồng đội mới, nhưng thừa nhận Liverpool chạy đà không tốt cho hành trình bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh.

Ngày 15/8, Liverpool sẽ đá trận mở màn gặp Bournemouth tại Anfield.

h/l Liverpool Diễn biến chính trận Crystal Palace - Liverpool.

Hồng Duy (theo talkSPORT, ESPN)