Ván cược mới của Tim Cook

CEO Apple Tim Cook được cho là đang kỳ vọng lớn vào kính thực tế ảo vì những sản phẩm trước đó đều được phát triển dưới thời Steve Jobs.

Theo FT, sau bảy năm phát triển - lâu gấp đôi so với iPhone, Apple sẽ công bố một chiếc kính kết hợp cả thực tế ảo và thực tế tăng cường tại sự kiện WWDC đầu tháng 6. Sản phẩm không chỉ làm mới danh mục thiết bị của Apple, mà còn thể hiện tầm nhìn của người đứng đầu.

Kính VR là sản phẩm quan trọng đối với Tim Cook. Ảnh: FT

Đây là thiết bị quan trọng đầu tiên của Apple được phát triển hoàn toàn trong giai đoạn Tim Cook điều hành.Trước đó, iPhone, iPad, Apple Watch đều được nghiên cứu và hình thành dưới thời Steve Jobs.

Apple đã tăng trưởng ngoạn mục khi Tim Cook trở thành CEO, với vốn hóa thị trường từ 350 tỷ USD vào năm 2011 lên 2,4 nghìn tỷ USD ở hiện tại. Tuy nhiên, hãng được cho là vẫn thiếu ý tưởng sáng tạo trong loạt sản phẩm gần đây. Đồng hồ Apple Watch năm 2015 và tai nghe AirPods một năm sau đó đưa mảng phụ kiện của hãng trở thành bộ phận trị giá 41 tỷ USD, nhưng chưa được coi là thiết bị đủ đột phá.

Do đó, theo FT, Tim Cook đang đặt cược vào một sản phẩm mới - kính thực tế ảo. Theo một số nguồn tin nội bộ, dự án bắt đầu được khởi động đầu năm 2016. Nhóm điều hành Apple muốn phát triển một thiết bị giống kính bảo hộ khi trượt tuyết, cho phép người dùng xem video 3D sống động, tương tác hoặc trò chuyện thông qua FaceTime.

Tuy vậy, đội ngũ thiết kế cảnh báo Apple không nên vội vàng, đề nghị trì hoãn cho đến khi việc tạo một phiên bản kính AR gọn nhẹ hơn trở nên khả thi về mặt kỹ thuật. Sự thành bại của kính VR sẽ cho thấy Tim Cook có phải một nhà lãnh đạo kiên định và đổi mới.

Apple chỉ kỳ vọng bán một triệu kính trong 12 tháng đầu, theo hai người quen thuộc với kế hoạch của hãng. Con số này ít hơn nhiều so với doanh số iPhone và Apple Watch sau một năm ra mắt. Lý do là thiết bị phức tạp này dự kiến có giá lên tới 3.000 USD, đắt gấp ba lần kính Meta Quest Pro, tức đạt doanh thu 3 tỷ USD. Nó được trang bị một loạt camera và màn hình độ phân giải cao.

Theo The Information, kính AR/VR của Apple bị lùi thời gian ra mắt nhiều lần do gặp một số rào cản về kỹ thuật. "Tim Cook chắc chắn không muốn Apple đi vào vết xe đổ của Google Glass. Do đó, ông có vẻ thận trọng hơn, hoàn thiện kỹ sản phẩm hơn trước khi giới thiệu đến công chúng", The Verge bình luận.

Amit Daryanani, nhà phân tích tại Evercore ISI, cho biết Apple thường sử dụng sản phẩm thế hệ đầu để thu hút sự quan tâm từ người dùng trung thành và đóng vai trò là chất xúc tác cho cộng đồng nhà phát triển rộng lớn của mình.

Trong khi đó, Hanish Bhatia, Phó giám đốc hãng nghiên cứu Counterpoint, nói: "iPhone có sự phát triển tốt khi cộng đồng nhà phát triển lớn mạnh và người tiêu dùng được trải nghiệm sức mạnh của ứng dụng. Chúng tôi mong đợi động lực phát triển này sẽ tiếp tục phát huy tác dụng với kính VR, với mỗi thế hệ là một cải tiến so với phiên bản tiền nhiệm".

Minh Hoàng