Ván cờ gần 9 tiếng ở siêu giải Grand Swiss

UzbekistanVán đấu giữa kỳ thủ số 11 thế giới Nodirbek Abdusattorov và "thần đồng" Yagiz Kaan Erdogmus kéo dài 190 nước, sau 8 tiếng 38 phút, tại vòng 5 FIDE Grand Swiss.

Kỳ thủ chủ nhà Abdusattorov được đánh giá cao hơn, lại cầm quân trắng, gặp Erdogmus ở bàn sáu. Mới 14 tuổi, kỳ thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã lên đứng thứ 79 thế giới, theo bảng FIDE tháng 9/2025. Elo tức thời của cậu đã tăng lên 2.658, đứng thứ 59 thế giới, sau khởi đầu ấn tượng tại giải này.

Abdusattorov (trái) trong ván hòa Erdogmus ở vòng 5 FIDE Grand Swiss tại thành phố Samarkand, Uzbekistan ngày 8/9/2025. Ảnh: FIDE

Abdusattorov chiếm ưu thế sau khai cuộc, nhờ hai tượng đánh hai mã, trong hình cờ thông thoáng. Kỳ thủ 20 tuổi chiếm ưu thế thắng trong khoảng 5 tiếng, nhưng mắc sai lầm ở nước 70 khiến cờ trở nên cân bằng dù Trắng hơn một tốt. Sau 117 nước cờ, Erdogmus vào thế hậu chống hậu và tốt. Trong hình cờ đó, Đen sẽ phải tìm cách chiếu liên tục cầu hòa, nhưng không được phép đổi hậu.

Các ván khác đã kết thúc khoảng 5 tiếng kể từ khi bắt đầu vòng đấu. Tuy nhiên, Abdusattorov không buông tha dễ dàng cho kỳ thủ 14 tuổi. Anh vẫn cố gắng đánh tiếp, với hy vọng chờ kỳ thủ Thổ Nhĩ Kỳ mắc lỗi. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra.

Trong cờ vua, nếu trong 50 nước liên tiếp mà không có bên nào đi tốt và ăn quân, ván cờ sẽ được xử hòa hòa, gọi là luật hòa 50 nước. Nước đẩy tốt cuối cùng thuộc về Trắng, ở nước thứ 137. Tức là hai kỳ thủ sẽ hòa nếu không có nước đẩy tốt hay ăn hậu ở nước 187. Nhưng do mải suy nghĩ, Erdogmus đến nước 188 mới đứng lên khiếu nại với trọng tài. Khi đó, trọng tài chưa đồng ý.

Erdogmus về chỗ ngồi, mỗi bên đi thêm một nước, sau đó thần đồng 14 tuổi dừng đồng hồ, gọi trọng tài đến. Cậu tỏ vẻ bất mãn vì trọng tài không can thiệp vào ván đấu và xử hòa sớm hơn. Sau khi kiểm tra kỹ biên bản nước đi, trọng tài mới xử hòa, còn Erdogmus bắt tay Abdusattorov. Bên cạnh đó, những tiếng vỗ tay vang lên.

Đây là ván cờ lâu nhất lịch sử giải đấu, về cả thời gian lẫn số nước đi. Kỷ lục thế giới về ván cờ tính Elo lâu nhất kéo dài 272 nước đi, giữa Billy Fellowes và Peter Lalic tháng 8/2024. Nhưng hai kỳ thủ này bị tố thi đấu chỉ để lập kỷ lục.

Ván cờ lâu nhất lịch sử chung kết cờ vua thế giới diễn ra giữa Magnus Carlsen và Ian Nepomniachtchi năm 2021, sau 136 nước đi và gần 8 tiếng, với chiến thắng cho kỳ thủ số một thế giới.

Grand Swiss 2025 diễn ra từ 4/9 đến 15/9, là giải cờ hệ Thụy Sĩ mạnh nhất năm, quy tụ 115 kỳ thủ, trong đó có 114 Đại kiện tướng. Sau 5 vòng, Erdogmus đứng thứ sáu, còn Abdusattorov xếp thứ 10, cùng với 3,5 điểm. Giải đấu diễn ra chín vòng, chọn hai kỳ thủ điểm cao dự giải Candidates 2026. Giải đấu đó sẽ gồm tám kỳ thủ, lấy một người thách đấu Vua cờ Gukesh Dommaraju.

