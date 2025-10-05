Vận chuyển nửa tấn ma túy trên xe đầu kéo ở miền Trung

Hai người vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam trên xe đầu kéo đã bị Bộ đội biên phòng Quảng Trị bắt giữ, thu 500 kg.

Lúc 16h ngày 5/10, tại xã Dân Hóa, lực lượng Phòng Nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã bắt hai người Lào về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nửa tấn ma túy từ Lào vào Việt Nam Lực chức năng thu giữ số ma túy. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị

Tang vật thu 500 kg ma túy (chủ yếu là dòng methamphetamine) đựng trong nhiều bao tải, chất trên xe đầu kéo.

Đây số lượng ma túy được Bộ đội Biên phòng Quảng Trị ghi nhận lớn nhất từ trước đến nay. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Hai nghi phạm cùng tang vật. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị

Giữa tháng 8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp nhiều cơ quan chức năng đã bắt hai người ở Đà Nẵng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Các bao tải ma túy được nghi phạm chất đầy trên ôtô với trọng lượng 295,5 kg.

Đắc Thành