Valter Walker - 'Thợ săn chân' làm UFC phát cuồng

Chỉ với hơn 8 phút thi đấu trong lồng bát giác, võ sĩ người Brazil Valter Walker đã viết lại lịch sử UFC với bốn chiến thắng liên tiếp bằng cùng đòn khóa chân (heel hook).

Valter Walker ăn mừng chiến thắng bằng chiếc mặt dây chuyền hình bàn chân tại UFC. Ảnh: UFC

Tại UFC 321 ở Abu Dhabi ngày 25/10, Valter Walker khiến khán đài sôi sục khi hạ gục Louie Sutherland ngay trong hiệp đầu bằng heel hook. Đây là đòn khóa gót chân hiểm hóc từng giúp nhiều võ sĩ nổi danh, nhưng hiếm ai duy trì hiệu quả ổn định như anh.

Chiến thắng này giúp Walker san bằng kỷ lục của Rousimar Palhares về số lần thắng bằng heel hook trong lịch sử UFC, nhưng anh là người đầu tiên làm được điều đó 4 lần liên tiếp. Nhờ thế, Walker được người hâm mộ đặt biệt danh là "Thợ săn chân" (Leg Hunter).

Walker - em cùng cha khác mẹ của võ sĩ nổi tiếng Johnny Walker - đến UFC năm 2024 với hình ảnh một võ sĩ thiên về sức mạnh và những cú knock-out. Nhưng chỉ sau hơn một năm, anh phát triển thêm kỹ thuật grappling (gồm các kỹ thuật vật, quật, khóa tay, khóa chân, siết cổ) và kiểm soát mặt đất cực kỳ tinh tế.

Valter Walker thắng bằng đòn khóa chân Valter Walker thắng Louie Sutherland bằng đòn heel hook.

Walker liên tục thắng từ khi ra mắt UFC hồi tháng 8/2024. Trong trận đầu tiên, võ sĩ người Brazil quật ngã Junior Tafa, giành thắng lợi bằng heel hook khi hiệp một còn bốn giây. Sau đó, anh tiếp tục gây ấn tượng khi chỉ cần một phút để hạ Don'Tale Mayes bằng cùng đòn khóa.

Nạn nhân tiếp theo là Kennedy Nzechukwu - võ sĩ người Nigeria gục ngã sau vỏn vẹn 54 giây. Và mới nhất, tại sự kiện UFC 321 ở Abu Dhabi, Louie Sutherland cũng chỉ trụ một phút 24 giây trước khi phải đập tay xin hàng.

Chỉ mất tổng cộng 8 phút 31 giây trong lồng bát giác, Walker đã tạo nên chuỗi bốn trận thắng bằng heel hook - điều chưa từng có trong lịch sử UFC. Thành tích đó giúp võ sĩ người Brazil được xem là bậc thầy mới của môn khóa chân, biến đòn heel hook từ chiêu thức hiếm gặp thành thương hiệu cá nhân mỗi khi anh bước lên sàn.

Valter Walker giơ bốn ngón tay, ám chỉ bốn trận thắng liên tiếp bằng đòn khóa chân, sau khi hạ Louie Sutherland. Ảnh: UFC

Sau chiến thắng tại Abu Dhabi, Walker lên tiếng thách đấu Hamdy Abdelwahab - võ sĩ người Ai Cập vừa đánh bại Chris Barnett bằng điểm số. Abdelwahab ban đầu đồng ý, thậm chí gợi ý đấu grappling, nhưng Walker từ chối và nói "Chúng ta là võ sĩ MMA, trận này phải diễn ra trong lồng của UFC".

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, UFC xác nhận đã chấm dứt hợp đồng với Abdelwahab vì thành tích không ổn định - hai trận thắng, một thua và một trận không kết quả. Điều đó đồng nghĩa, "Thợ săn chân" người Brazil sẽ phải tìm đối thủ mới cho sự kiện UFC Qatar vào 22/11 - nơi anh kỳ vọng tiếp tục hành trình thăng tiến ở hạng nặng.

Hồng Duy tổng hợp