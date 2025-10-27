Valley of Dreams II - Luxury nhận giải 'Dự án nhà hạng sang xuất sắc'

Phân khu biệt thự tại đô thị EcoLakes Mỹ Phước được vinh danh "Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc (khu vực TP HCM mở rộng)", thuộc PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025, tối 24/10.

PropertyGuru Vietnam Property Awards là một trong những giải thưởng thường niên và lớn của ngành bất động sản. Để đạt giải thưởng, dự án Valley of Dreams II - Luxury trải qua nhiều vòng đánh giá về quy hoạch, chất lượng, không gian sống.

Đại diện chủ đầu tư SetiaBecamex nhận giải thưởng trong đêm Gala 24/10. Ảnh: SetiaBecamex

Theo đánh giá của hội đồng chuyên môn, Valley of Dreams II - Luxury thể hiện triết lý phát triển của SetiaBecamex: kiến tạo không gian sống sang trọng, bền vững và hài hòa giữa yếu tố thiên nhiên. Dự án tọa lạc trong đại đô thị sinh thái EcoLakes Mỹ Phước (phường Thới Hòa, TP HCM), có hạ tầng hoàn chỉnh và khả năng kết nối thuận tiện đến các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 13, Vành đai 4 và đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Với quy mô hơn 16,4 ha, phân khu gồm 259 biệt thự đơn lập, song lập và dinh thự, bao quanh bởi hai công viên chủ đề Dreams Park và Forest Park. Mỗi căn biệt thự được thiết kế theo phong cách "home retreat" - nghỉ dưỡng tại gia, có khoảng xanh riêng, sân vườn rộng và cửa sổ hướng ra thiên nhiên. Hệ thống tiện ích nội khu đa dạng như hồ bơi vô cực, khu BBQ, phòng gym, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của cư dân ngay trong khuôn viên nhà.

Dự án Valley of Dreams II - Luxury tại EcoLakes Mỹ Phước. Ảnh phối cảnh: SetiaBecamex

Valley of Dreams II - Luxury là phân khu cao cấp nhất tại EcoLakes Mỹ Phước. Khu đô thị có quy mô 224 ha do SetiaBecamex - liên doanh giữa Tập đoàn SP Setia Berhad (Malaysia) và Tập đoàn Becamex (Việt Nam), đầu tư và phát triển. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế và hiểu biết thị trường trong nước giúp dự án đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng, quy hoạch cảnh quan và giá trị cộng đồng.

Ông Sherman Kam Hock Leong, Tổng giám đốc SetiaBecamex cho biết việc Valley of Dreams II - Luxury được ghi nhận tại giải thưởng là bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển thương hiệu. Đồng thời, giải thưởng khẳng định định hướng kiến tạo không gian sống xanh, sang trọng và bền vững - phù hợp xu hướng nhà ở của giới thượng lưu Việt Nam hiện nay.

"SetiaBecamex cam kết mang đến những sản phẩm bất động sản được đầu tư bài bản, chỉn chu trong từng chi tiết, hướng đến giá trị sống bền vững và đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng", ông Sherman Kam khẳng định.

Chủ đầu tư SetiaBecamex chụp hình lưu niệm tại lễ trao giải Vietnam Property Awards 2025. Ảnh: SetiaBecamex

PropertyGuru Vietnam Property Awards là một phần của hệ thống Asia Property Awards, được tổ chức thường niên tại nhiều quốc gia như Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Trung Quốc, Australia... Năm 2025 kỷ niệm 20 năm của chuỗi giải thưởng bất động sản châu Á. Giải thưởng tôn vinh các dự án có quy hoạch bài bản, thiết kế hiện đại và đóng góp cho cộng đồng, phản ánh xu hướng phát triển bền vững trong ngành bất động sản khu vực. Ngoài ra, sự kiện cũng vinh danh những chủ đầu tư, nhà phát triển, cá nhân nổi bật trong ngành.

Hoài Phương