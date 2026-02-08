Vali Samsonite ra mắt cửa hàng mới tại Hanoi Centre

Thương hiệu Mỹ Samsonite khai trương cửa hàng mới tại Hanoi Centre (Tiến Bộ Plaza) cùng nhiều bộ sưu tập vali, balo, túi xách, áp dụng loạt ưu đãi mừng năm mới.

Cửa hàng mới nằm tại tầng 1, tòa C trung tâm thương mại Hanoi Centre - điểm đến quen thuộc của nhiều người dân địa phương và du khách quốc tế. Không gian được bài trí theo phong cách hiện đại, đa dạng mẫu mã vali du lịch, balo doanh nhân, cặp laptop, túi đeo chéo, túi xách...

Cửa hàng mới nằm ở tầng một Hanoi Centre. Ảnh: Samsonite

Theo đại diện thương hiệu, ra mắt không gian mới ngay đầu năm 2026 đánh dấu bước tiến trong chiến lược mở rộng hệ thống cửa hàng tại Việt Nam, đồng thời đáp ứng nhu cầu mua sắm, du lịch tăng cao dịp Tết.

Tại Samsonite Hanoi Centre, mọi cá nhân có thể tìm thấy nhiều bộ sưu tập vali, balo và túi xách mới nhất, được cập nhật theo xu hướng toàn cầu. Từ dòng vali khung nhôm, polycarbonate siêu nhẹ, đến balo laptop thiết kế thông minh hay túi xách dành cho doanh nhân... đều chú trọng thẩm mỹ lẫn công năng. Bên cạnh đó, toàn bộ sản phẩm được bảo hành chính hãng toàn cầu.

Không gian trưng bày balo, túi du lịch. Ảnh: Samsonite

Dịp khai trương và chào xuân Bính Ngọ, Samsonite Hanoi Centre triển khai nhiều chương trình ưu đãi cùng hàng trăm quà tặng du lịch, áp dụng cho nhiều bộ sưu tập. Cụ thể từ nay đến hết ngày 1/3, thương hiệu "lì xì" trực tiếp 5% cho hóa đơn hai triệu và giảm 10% với hóa đơn 5 triệu.

"Chương trình ưu đãi là cơ hội để mọi người sở hữu loạt sản phẩm hành lý cao cấp với mức giá tốt dịp đầu năm", đại diện thương hiệu cho hay.

Kệ trưng bày bên trong cửa hàng. Ảnh: Samsonite

Theo văn hóa doanh nghiệp, đội ngũ nhân viên nơi đây được đào tạo chuyên nghiệp, am hiểu sản phẩm, tư vấn khách chi tiết về kích thước vali phù hợp từng chuyến đi, chất liệu, trọng lượng, tính năng cùng cách bảo quản tối ưu nhất.

"Với vị trí trung tâm, không gian mua sắm hiện đại cùng đa dạng sản phẩm, cửa hàng Samsonite hứa hẹn trở thành điểm đến quen thuộc của giới doanh nhân, văn phòng và người yêu thích du lịch tại Hà Nội", đại diện thương hiệu nói thêm.

Ra đời từ năm 1910 tại Mỹ, Samsonite là biểu tượng toàn cầu trong ngành sản xuất vali, balo, túi xách du lịch cao cấp, theo đuổi triết lý "thiết kế bền bỉ, tiện dụng và không ngừng đổi mới công nghệ". Các dòng vali được người dùng đánh giá cao độ nhẹ, khả năng chịu lực, chống va đập cũng như tính năng bảo mật, đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng đa dạng của người dùng hiện đại.

Đông Vệ