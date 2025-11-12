Vali LUG ưu đãi sâu dịp Black Friday

Hàng trăm mẫu vali thương hiệu quốc tế đồng loạt giảm giá sâu, với mức ưu đãi lên đến 70% tại hệ thống bán lẻ hành lý LUG.

Theo đó, trong dịp Black Friday 2025, LUG triển khai chương trình ưu đãi toàn quốc dành cho các dòng vali đến từ những thương hiệu lớn trên thế giới như Elle (Pháp), với giá chỉ từ 1,38 triệu đồng. Sản phẩm được bảo hành toàn cầu 10 năm.

Hàng trăm mẫu vali thương hiệu quốc tế giảm sâu. Ảnh: LUG

Bên cạnh đó, các dòng vali Echolac (Nhật Bản) cũng đang giảm giá sâu, với nhiều mẫu thuộc top bán chạy tại LUG như Echolac Fusion PW004, Echolac Forza PW005 giá từ 2,38 triệu đồng. Echolac Celestra PC183S từ 3,38 triệu đồng; Echolac Atlas PC080S-N22 có giá từ 3,68 đồng.

Chương trình Black Friday chỉ diễn ra trong tháng 11, với số lượng sản phẩm có hạn. Khách hàng có thể đến trực tiếp hệ thống cửa hàng LUG trên toàn quốc hoặc truy cập website để chọn mua vali chính hãng với mức giảm sâu nhất năm.

LUG phân phối 25 thương hiệu hành lý quốc tế, bảo hành 10 năm toàn cầu. Ảnh: LUG

Đại diện hệ thống cho biết, ngoài mức giảm mạnh, LUG tiếp tục duy trì chính sách bảo hành toàn cầu 10 năm cho một số dòng vali cao cấp.

Là hệ thống bán lẻ hành lý lớn tại Việt Nam, LUG quy tụ hơn 25 thương hiệu toàn cầu như Elle, Echolac, Conwood, Antler... Các sản phẩm phân phối chính hãng, có chế độ bảo hành chính thức.

Các cửa hàng trong hệ thống LUG đã sẵn sàng cho dịp Black Friday. Ảnh: LUG

Nhờ hợp tác trực tiếp với đối tác nước ngoài, LUG thường xuyên cập nhật bộ sưu tập vali mới nhất, theo kịp xu hướng thiết kế quốc tế, đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng cao của người dùng Việt.

(Nguồn: LUG)