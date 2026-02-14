Valentine thời 'bão giá'

MỹGiá hoa, chocolate và dịch vụ ăn uống tăng cao khiến nhiều cặp đôi chọn ở nhà hoặc cắt giảm chi tiêu, trong khi nhóm thu nhập tốt vẫn mạnh tay mua sắm dịp Valentine.

Ngay cả viên kẹo trái tim - biểu tượng ngày 14/2 - năm nay cũng mang thông điệp thực dụng hơn. Bên cạnh dòng chữ kinh điển "Kiss me", thị trường xuất hiện những lời nhắn về trách nhiệm tài chính như "Split rent" (Cưa đôi tiền nhà) hay "Cook for 2" (Nấu ăn cho hai người). Điều này phản ánh nỗi lo chi phí của những người muốn nuông chiều nửa kia dịp lễ.

Báo cáo từ các tổ chức nghiên cứu chính sách Mỹ là Groundwork Collaborative và The Century Foundation cho thấy, dù lạm phát chung giảm còn 2,7%, giá các mặt hàng thiết yếu cho ngày hẹn hò vẫn leo thang. Cụ thể, kẹo và kẹo cao su tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái; hoa và cây cảnh tăng 7,2%; chi phí ăn uống bên ngoài đắt hơn 4,1%.

Thực trạng này khắc họa mô hình "nền kinh tế chữ K" - nơi nhóm thu nhập cao vẫn sống khỏe, phần còn lại chật vật xoay xở. Sự phân hóa lan sang cả kế hoạch đón Valentine.

Elizabeth Pancotti, Giám đốc chính sách tại Groundwork Collaborative nhận định, nhóm tiêu dùng cao cấp vẫn lạc quan nhờ tài chính ổn định, sẵn sàng mua vàng hay hàng xa xỉ. Ngược lại, đa số người dân phải thắt lưng buộc bụng, chọn bó hoa giá rẻ hoặc bỏ qua bữa tối nhà hàng khi giá một bó hoa hồng đã tăng 17%, lên mức 13 USD.

Xu hướng hẹn hò phân cực trong Lễ Tình nhân ảnh hưởng bởi bão giá tại Mỹ. Ảnh: BI

Chỉ số Tiến bộ Tài chính Thực tế của BMO (Mỹ) chỉ ra khoảng cách chi tiêu nới rộng về hai phía: một nhóm sẵn sàng chi ít nhất 300 USD cho buổi hẹn, nhóm khác không tốn đồng nào.

Paul Dilda, Giám đốc chiến lược tiêu dùng tại BMO nhận xét: "Một bên cắt hoàn toàn chi phí lãng mạn, thay nhà hàng bằng cơm nhà, vé xem phim bằng bắp rang trên sofa; bên còn lại vẫn mở ví cho những buổi hẹn sang trọng".

Thực tế, dữ liệu tìm kiếm Google cho từ khóa "hoạt động Valentine tại nhà" đang tăng trở lại. David Branch, quản lý tại Viện Nông nghiệp - Thực phẩm Wells Fargo cho biết phần lớn chocolate năm nay sản xuất khi giá ca cao đạt đỉnh, nên khó có giá rẻ cho người tiêu dùng.

Nắm bắt xu hướng thắt chặt chi tiêu, nhiều doanh nghiệp tung gói ưu đãi. Chuỗi nhà hàng TGI Fridays giới thiệu set ăn 3 món cho hai người giá 50 USD. IKEA cũng nhập cuộc với bữa tối Valentine giá rẻ kèm suất ăn miễn phí cho trẻ em.

Bất chấp khó khăn chung, Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF) vẫn dự báo chi tiêu Valentine đạt kỷ lục 29,1 tỷ USD.

Katherine Cullen, Phó chủ tịch NRF lý giải đà tăng trưởng này chủ yếu đến từ nhóm thu nhập trung bình và cao, khi họ mở rộng đối tượng tặng quà sang bạn bè, đồng nghiệp và thú cưng.

Với người trẻ như Charlize Alcaraz, 24 tuổi, ở Toronto (Canada), Valentine năm nay trầm lắng hơn. Cô và bạn trai quyết định gộp lễ kỷ niệm yêu nhau và Valentine làm một, chỉ ở nhà xem phim, uống rượu vang thay vì du lịch xa xỉ.

"Trước đây chúng tôi thường dành ngân sách 200 CAD (147 USD) mỗi người để mua quà, nhưng giờ cả hai thống nhất tiết kiệm tiền. Bản thân bữa tối bên nhau đã là món quà rồi", Alcaraz nói.

