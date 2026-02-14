Valentine đắt đỏ hơn với các tình nhân Mỹ

Từ chocolate, hoa tươi đến trang sức, lựa chọn quà tặng nào cho dịp Valentine cũng đắt đỏ hơn với người Mỹ, do thuế quan và giá nguyên liệu.

Liên đoàn Bán lẻ quốc gia Mỹ (NRF) ước tính người tiêu dùng nước này chi trung bình khoảng 200 USD cho dịp Valentine năm nay. Đây là con số cao kỷ lục và tăng so với 188,81 USD hồi năm ngoái.

Một phần chi tiêu tăng là do giá cả quà tặng leo thang. Hầu như mọi mặt hàng phổ biến dịp này đều tăng giá mạnh. Theo ghi nhận của công ty công nghệ tài chính LendingTree, giá của 32 sản phẩm chocolate phổ biến dịp Valentine đều tăng so với mùa lễ 2024.

Khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Datasembly cho biết giá chocolate tại các cửa hàng bán lẻ tăng 14% từ ngày 1/1 đến tuần đầu tháng 2 so với cùng kỳ năm trước, bất chấp giá ca cao hạ nhiệt.

David Branch, chuyên gia nông nghiệp tại Wells Fargo, lý giải hầu hết nhà sản xuất bánh kẹo đã nhập ca cao nguyên liệu từ trước, vốn tăng mạnh năm ngoái. Do đó, có độ trễ về tác động giá đến sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Hoa tại một cửa hàng ở Manhattan, New York, ngày 14/2/2025. Ảnh: Reuters

Cùng với đó, thuế quan cũng là nguyên nhân. Tháng 2/2025, chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế trung bình 15% lên các quốc gia sản xuất ca cao, khiến giá nhập khẩu vào Mỹ tăng.

Đến tháng 11, chính quyền dỡ thuế với ca cao và các mặt hàng nông nghiệp không thể trồng tại Mỹ. Tuy nhiên, mức thuế 15% hoặc cao hơn với sản phẩm từ Liên minh châu Âu, bao gồm choccolate, vẫn hiệu lực.

Tại New York, Dahlia Graham, chủ cửa hàng Fruition Chocolate Works dự báo giá chocolate khó giảm trong tương lai gần, do chi phí lao động, bao bì và các chi phí khác cao. Christopher Taylor, chủ sở cửa hàng Li-Lac Chocolates gợi ý các tình nhân linh hoạt ngày tặng để tiết kiệm. "Sau lễ, mọi thứ giảm giá 50%", ông nói.

Hoa năm nay cũng đắt hơn. Khoảng 80% hoa cắt cành bán tại Mỹ nhập khẩu từ Colombia, Ecuador và các nước Nam Mỹ và đang chịu thuế cao hơn. Theo hiệp hội ngành hoa Asocolflores của Colombia, khoảng 65.000 tấn hoa cắt cành tươi được xuất đến Mỹ từ ngày 15/1 đến 9/2.

Tuy nhiên, cao điểm lễ tình nhân bị phủ bóng bởi mức thuế 10% mà Mỹ áp từ tháng 4/2025. "Chúng tôi đang trong tình thế rất bất lợi, phức tạp," Jose Antonio Restrepo, quản lý Ayure SAS Eclipse Flowers gần Bogota, Colombia, nói.

Ngay cả hoa nội địa Mỹ cũng đắt hơn, do đợt giá rét đầu 2026, đặc biệt ở miền Nam, đã làm hư hại mùa vụ và ảnh hưởng nguồn cung. Thuế quan cũng ảnh hưởng đến vật liệu đóng gói như bình, giấy và ruy băng, phần lớn nhập từ Trung Quốc.

Bill Anastasakis, chủ cửa hàng New York Plaza Florist ở Manhattan (New York) cho biết hoa hồng thường là loại đắt nhất dịp Valentine do nhu cầu cao. Để tiết kiệm, ông gợi ý các tình nhân chọn loại khác. "Hoa hồng, đặc biệt là hồng đỏ, sẽ đắt nhất. Trong khi, tulip đỏ rẻ hơn, chỉ bằng một phần ba giá", ông nói.

Quà tặng trang sức dịp Valentine thậm chí là lựa chọn chứng kiến giá tăng mạnh nhất. Nguyên nhân do giá vàng đã cao hơn 50% so với năm ngoái và hiện vượt 5.000 USD mỗi ounce. Dù vậy, người Mỹ nhìn chung vẫn chấp nhận chi trả cao hơn để bày tỏ tình cảm. NRF dự báo chi tiêu cho trang sức đạt tổng cộng 7 tỷ USD, tăng 8% so với năm ngoái và là hạng mục chi tiêu lớn nhất dịp Valentine.

Phiên An (theo Reuters, AP, CBS)