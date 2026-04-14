Valdano: 'Real mạnh nhất khi tuyệt vọng'

ĐứcTheo cựu HLV Jorge Valdano, nỗi thất vọng ở La Liga sẽ tiếp động lực cho Real thắng ngược Bayern ở lượt về tứ kết Champions League tối 15/4.

Trong trận lượt đi tuần trước, Real thua Bayern 1-2 trên sân nhà Bernabeu. Nếu muốn ngược dòng vào bán kết, đội bóng Tây Ban Nha phải thắng lại chênh lệch ít nhất một bàn tại Munich.

Real của Mbappe (áo trắng) thua Bayern 1-2 trong trận lượt đi tứ kết Champions League ở Madrid hôm 7/4. Ảnh: Reuters

Ngoài thách thức ở Champions League, Real còn phải đối mặt nghịch cảnh trên đấu trường quốc nội. Ở vòng 31 La Liga vừa qua, thầy trò HLV Alvaro Arbeloa bị Girona cầm chân 1-1, nên kém đội dẫn đầu Barca 9 điểm. Nếu không có phép màu, họ khó lòng ngăn kình địch bảo vệ ngôi vô địch trong bảy vòng cuối.

Nhưng theo Valdano, khó khăn tại La Liga có thể là động lực để Real tiến xa ở Champions League. Và nếu xảy ra, trận lượt về với Bayern có thể là thời điểm để đội bóng xoay chuyển mùa giải.

"Tôi thấy tương lai tươi sáng cho đội bóng của Arbeloa, và không loại trừ khả năng thực hiện một cuộc ngược dòng tại Munich. Khi rơi vào tình trạng tuyệt vọng tại La Liga là lúc Real thể hiện phong độ tốt nhất ở Champions League", Valdano, cựu cầu thủ chơi cho Real từ năm 1984 đến 1987 và HLV giai đoạn 1994-1996, nói.

Valdano cũng cho rằng trận hòa Girona 1-1 vừa qua chỉ là bước lùi khi Real ít nhiều mất tinh thần. Ông đánh giá đội bóng cũ chơi áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội và xứng đáng thắng.

Real hiện giữ kỷ lục 15 lần giành Cup C1/Champions League. Trong đó, họ lên ngôi 10 lần mà không kèm chức vô địch La Liga cùng mùa. Mùa 2013-2014 là ví dụ, khi Real chỉ về thứ ba La Liga, nhưng đè bẹp Bayern 5-0 ở bán kết Champions League rồi hạ Atletico 4-1 trong trận chung kết.

Real từng thắng 12, hòa 4 và thua 13 trong 29 trận gặp Bayern. Nhưng trong 4 lần gần nhất làm khách tại Munich, đội bóng Tây Ban Nha thắng ba và hòa một. Nếu ngược dòng thành công trong trận đấu tối 15/4, Real sẽ vào bán kết gặp đội thắng trong cặp Liverpool - PSG.

Thanh Quý (theo Marca, UEFA)