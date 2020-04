Vải u hồng Tây Nguyên giảm giá một nửa

Vải u hồng ở các tỉnh Tây Nguyên đang có giá bán tại vườn chỉ 25.000-35.000 đồng một kg, giảm 50% so với năm ngoái.

Từ giữa tháng 4, nhiều vườn vải trên các tỉnh Tây Nguyên đã vào mùa thu hoạch. Năm nay, năng suất vải cao nhưng do dịch bệnh nên hàng không xuất đi Trung Quốc được khiến sức mua yếu. Do đó, giá vải giảm một nửa so với mọi năm.

Chị Hương, người có hơn 0,5 ha vải ở Đăk Lăk cho biết, nếu năm trước vải bán sỉ ở mức 60.000 đồng một kg thì nay chỉ 35.000 đồng. "Với 10 tấn vải, chị thu được 350 triệu đồng chưa trừ chi phí. Với mức giá này người trồng vẫn có lãi tốt", chị Hương nói.

Vải chín tại vườn một hộ trồng ở Tây Nguyên. Ảnh: Lương Lưu.

Vườn vải 1,5 ha của nhà anh Tùng cũng thu hoạch được 30 tấn. Sau khi trừ chi phí thì gia đình anh có thu nhập gần nửa tỷ đồng.

Theo anh Tùng, vải trồng ở Tây Nguyên là vải u hồng. Loại này, trái to, thơm, có vị ngọt kèm chua chứ không ngọt đậm như vải miền Bắc nên được thị trường miền Nam khá chuộng.

Là doanh nghiệp chuyên thu mua vải Tây Nguyên, lãnh đạo Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Hương Cao Nguyên (Đắk Lắk) cho biết, năm nay giá vải thấp. Năm ngoái, vải tại vườn có giá 60.000-65.000 đồng một kg thì nay chỉ 25.000-35.000 đồng tùy loại. Riêng với những loại đạt chuẩn xuất đi Trung Quốc có giá 40.000 đồng một kg nhưng hàng này không nhiều.

Đây là giống vải u hồng chín sớm, thu hoạch từ tháng 4 đến giữa tháng 5. Vải này quả to nên một kg từ 25-40 quả.

Hiện, diện tích trồng vải các tỉnh Tây Nguyên khoảng 700 ha, tới nay đã thu hoạch khoảng 300 ha và đến giữa tháng 5 thì hết mùa.

Tại TP HCM, giá vải u hồng Tây Nguyên bán tại chợ và các sạp trái cây ở mức 65.000-70.000 đồng một kg. Giá thấp hơn nhưng các tiểu thương cho biết sức mua vải đầu mùa vẫn yếu hơn so với mọi năm. Dự báo, khi vải miền Bắc vào chính vụ giá sẽ còn giảm mạnh.

Hồng Châu