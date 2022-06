Vai trò kháng thể đối với hệ miễn dịch

New Image triển khai một chuỗi các hoạt động đa dạng để mọi người nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe, bổ sung đề kháng mỗi ngày.

Đại diện New Image cho biết, hằng ngày cơ thể con người phải đối mặt với những yếu tố gây hại cho sức khỏe như khói bụi ô nhiễm, hóa chất trong thực phẩm, virus, vi khuẩn ẩn dật... Chúng có mặt khắp mọi nơi, xâm nhập gây tổn hại đến các bộ phận bên trong cơ thể, làm suy yếu hàng chắn bảo vệ sức khỏe. Khi sinh vật xâm nhập, cơ thể sẽ nhận biết sự xâm nhập, sản xuất ra những chất gọi là kháng thể để tiêu diệt vi khuẩn có hại, bảo vệ cơ thể.

Cơ thể hình thành kháng thể càng mạnh thì khả năng miễn dịch chống lại các bệnh nhiễm khuẩn càng cao, lý do là bởi chúng có một số vai trò quan trọng như:

Liên kết với kháng nguyên: mỗi kháng thể có khả năng nhận diện một kháng nguyên tương ứng. Kháng thể giúp trung hòa độc tố, ngăn ngừa sự bám dính lên tế bào, tránh các rối loạn do độc tố gây ra đối với có thể trong phản ứng chống độc tố. Kháng thể hỗ trợ tiêu diệt vi khuẩn xâm hại khi tập hợp các protein huyết tương.

Hoạt hóa các tế bào miễn dịch: kháng thể sẽ liên kết với các tế bào có khả năng "ăn" vi khuẩn để khởi động quá trình tiêu diệt vi khuẩn.

Thực tế, có nhiều loại kháng thể hình thành trong cơ thể người được biết đến như: IgG, IgA, IgM, IgE, IgD... Mỗi một kháng thể đều có vai trò quan trọng để phòng ngừa mọi sự xâm nhập của các tác nhân gây hại, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Chúng ta chủ động bổ sung kháng thể mỗi ngày, tạo nên một "thành trì" vững chắc bên trong cơ thể gọi là "thành trì kháng thể".

New Image triển khai hàng loạt hoạt động về kháng thể

Hiểu vai trò của kháng thể, New Image luôn cố gắng nâng cao nhận thức của mọi người đồng thời chủ động xúc tiến tổ chức, triển khai sự kiện, chương trình, hoạt động để giúp các gia đình Việt Nam nâng cao ý thức trong việc bổ sung miễn dịch tự nhiên mỗi ngày. Công ty xem việc giúp gia đình Việt Nam nâng cao sức khỏe là sứ mệnh quan trọng, luôn hướng tới hoạt động ý nghĩa xoay quanh mục tiêu này.

Ngày hội kháng thể được New Image Việt Nam tổ chức tại TP HCM và Hà Nội (26/6) nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam. Hoạt động tiêu biểu ra đời với ý nghĩa lan tỏa thông điệp kháng thể, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Sự kiện có sự tham gia của ban lãnh đạo cấp cao từ Công ty TNHH Một Thành Viên New Image Việt Nam, Công ty đối tác New Image International.

Đại diện New Image Việt Nam nhận bằng chứng nhận kỷ lục tại sự kiện Ngày hội Kháng thể vào 26/6 tại Công viên Yên Sở, Hà Nội.

Nhân sự kiện này, New Image Việt Nam mời hàng trăm gia đình tham gia sự kiện xác lập kỷ lục về sự kiện có số lượng gia đình pha chế, dùng bữa sáng bổ sung IgG bằng sản phẩm Alpha Lipid Lifeline cùng lúc nhiều nhất Việt Nam. Đây là một hình thức để lan truyền ý nghĩa của việc bổ sung dinh dưỡng, tăng cường hệ miễn dịch mỗi ngày.

Bên cạnh đó, New Image cũng kết hợp cùng Quỹ Chăm sóc Sức khỏe Gia đình Việt Nam mang thông điệp kháng thể đi khắp Việt Nam với hoạt động đa dạng ở mỗi chặng dừng chân như: tặng quà, chia sẻ thông tin về bảo vệ sức khỏe gia đình, các hoạt động CSR, giới thiệu sản phẩm. Chuyến xe sẽ dừng lại tại một số tỉnh thành như Bạc Liêu, Nghệ An, TP HCM, Hà Nội, các tỉnh thành phía Bắc.

New Image kết hợp cùng Quỹ Chăm sóc Sức khỏe Gia đình Việt Nam ra mắt chuyến xe kháng thể mang thông điệp "vai trò của kháng thể" đi khắp Việt Nam.

Hồi đầu tháng 5, New Image và nhãn hàng Alpha Lipid Lifeline cũng kết hợp cùng Bộ Y tế tổ chức 2 buổi tọa đàm chủ đề: "Dinh dưỡng hậu Covid-19" và "Kháng thể chủ động chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19". Hai buổi tọa đàm chuyên môn cao có sự tham gia của đại diện Bộ Y tế, chuyên gia sức khỏe hàng đầu của New Image, thu hút nhiều người quan tâm. Bên cạnh nhấn mạnh tầm quan trọng của kháng thể trong việc chăm sóc sức khỏe, các chuyên gia cũng tư vấn cách bổ sung kháng thể chủ động cho mỗi người hậu Covid-19.

Để có kháng thể tốt, ngoài chuyện cung cấp dinh dưỡng, mỗi người cũng cần rèn luyện thể lực. Chính vì thế New Image dự định cho ra đời hoạt động "Bước chân kháng thể" để khuyến khích mọi người vận động, nâng cao tinh thần thể thao, để xây dựng thành trì kháng thể thêm vững chắc cho cơ thể, chống lại những tác động xấu của ngoại cảnh.

Thông qua các hoạt động ý nghĩa này, New Image cũng mong muốn mọi người có ý thức nâng cao kháng thể, bổ sung kháng thể một cách chủ động. Từ đó, mỗi người sẽ sở hữu một "thành trì kháng thể", tạo nên những cá nhân, gia đình khỏe mạnh, tạo lập một xã hội vui khỏe, lan tỏa nhiều ý nghĩa tích cực của cuộc sống.

Lê Nguyễn

Ảnh: New Image