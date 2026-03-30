Vai trò của vi chất selen với sức khỏe tuyến giáp

Vi chất selen giúp ổn định tuyến giáp, cân bằng nội tiết, chống oxy hóa, giảm mệt mỏi, đồng thời hỗ trợ duy trì làn da, tóc và móng khỏe mạnh.

Bước sang tuổi 40, cơ thể phụ nữ thường đối mặt những biến đổi sinh lý phức tạp do sự sụt giảm nội tiết tố, dẫn đến các tình trạng như bốc hỏa, mất ngủ, ăn uống không ngon miệng và mệt mỏi kéo dài. Theo Tạp chí khoa học Frontiers, những dấu hiệu này không đơn thuần là biểu hiện của tiền mãn kinh mà còn cảnh báo sự suy yếu của chức năng tuyến giáp, khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn với các biểu hiện như rụng tóc, làn da mất tính đàn hồi.

Tuyến giáp (ở cổ) giúp kiểm soát quá trình trao đổi chất của cơ thể bao gồm cả việc chuyển đổi thức ăn để tạo năng lượng. Ảnh: Pharma Nord Việt Nam

Theo Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia của Mỹ, Selen là vi chất quan trọng giúp duy trì hoạt động ổn định của tuyến giáp và cân bằng nội tiết. Việc cung cấp đủ selen giúp cơ thể bảo vệ tuyến giáp khỏi quá trình oxy hóa, tăng cường năng lượng, giảm mệt mỏi. Vi chất này còn đóng vai trò như một chất chống oxy hóa, giúp nuôi dưỡng làn da, tóc, móng khỏe hơn và giảm sự hình thành nếp nhăn.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bio-Selenium+Zinc. Ảnh: Pharma Nord Việt Nam

Có thể bổ sung selen thông qua thực phẩm như hải sản, ngũ cốc nguyên hạt, cá hồi, cá tuyết nhưng khó đạt mức tối ưu chỉ với một chế độ ăn uống thông thường.

Ngoài ra, có thể bổ sung chủ động qua thực phẩm bảo vệ sức khỏe như Bio-Selenium+Zinc Pharma Nord. Sản phẩm với phức hợp gồm men selen hữu cơ (SelenoPrecise) với độ hấp thu đến 88% cùng kẽm và các vitamin A, B6, C, E sẽ hỗ trợ giúp tuyến giáp hoạt động hiệu quả, đồng thời góp phần giúp chị em khỏe mạnh hơn trong thời kỳ mãn kinh.

