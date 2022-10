Vai trò của quốc lộ 91 với các khu đô thị tại An Giang

An GiangBất động sản xung quanh quốc lộ 91 đang được phát triển thành các khu đô thị quy mô lớn, hưởng lợi từ khả năng kết nối của tuyến đường.

Quốc lộ 91 đóng vai trò kết nối vùng Cần Thơ - An Giang và biên giới Campuchia. Tuyến đường dài 142km, đang được xây dựng tuyến nối và tuyến tránh với bề rộng đường 11m.

Khả năng kết nối của quốc lộ 91

Quốc lộ 91 có vai trò góp phần giảm áp lực giao thông trên tuyến đường trung tâm thành phố của vùng, kết nối với các tuyến đường khác như cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống, tuyến nối cầu Cao Lãnh – cầu Vàm Cống và tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.... Ngoài ra, đây còn là tuyến kết nối với các cao tốc quan trọng đã và sắp được triển khai: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, cao tốc Hà Tiên - Bạc Liêu, tuyến An Hữu - Cao Lãnh, dự án cảng biển nước sâu Trần Đề, dự án mở rộng sân bay quốc tế Cần Thơ... Do dó, quốc lộ 91 là mắt xích quan trọng kết nối hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, đảm bảo an toàn giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long.



Nhờ vậy, quốc lộ 91 góp phần mở rộng không gian đô thị phía Tây An Giang, thu hút ngày càng nhiều công ty, doanh nghiệp đến đầu tư, khai thác, tạo nền tảng động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh cho tỉnh. Trong đó, lĩnh vực được hưởng lợi đầu tiên là bất động sản.

Đô thị quanh trục quốc lộ

Hiện nay, một số dự án đã hình thành quanh tuyến đường quốc lộ 91, trong đó khu đô thị Phúc An Asuka do Trần Anh Group phát triển. Khi tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi vào hoạt động, lưu lượng lưu thông sẽ đông đúc và nhanh chóng hơn, với sự kết nối vào tuyến quốc lộ 91 sẽ giúp khu đô thị Phúc An Asuka được hưởng lợi.



Các sản phẩm nhà được xây sẵn của Phúc An Asuka nằm trong tổ hợp khu đô thị nhiều tiện ích cùng không gian xanh bao quanh, không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà trở thành điểm giao lưu văn hoá, giải trí cho giới cộng đồng. Với lợi thế về vị trí, khu đô thị còn sở hữu tiềm năng về cho thuê lưu trú đối với khách du lịch khá lớn.

Có thể nói, sau khi các tuyến cao tốc hình thành, khoảng cách địa lý giữa các vùng tại miền Tây sẽ cải thiện đáng kể. Nhờ vậy, các đô thị vệ tinh mới của Tây Nam Bộ như Châu Đốc đang được hưởng lợi để phát triển bất động sản.

