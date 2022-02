Vai trò của nguyên tố vi lượng với sức khỏe hô hấp

Nước biển tự nhiên phun sương góp phần quan trọng bảo vệ sức khỏe cho cả nhà.

Tiến Sĩ, bác sĩ Lê Hồng Anh - Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, chia sẻ, họng là chốt chặn quan trọng của hệ hô hấp, chúng ta cũng thường quên một "cửa ngõ" khác chính là mũi. Chăm sóc mũi đúng cách ngoài việc giúp hạn chế lây nhiễm SARS-CoV2 còn có lợi ích hỗ trợ điều trị, phòng ngừa viêm mũi, xoang cấp, mạn tính. Vệ sinh mũi hằng ngày sẽ giúp làm sạch, góp phần giảm tác nhân gây bệnh cho cơ thể.

Do vậy, để có hệ hô hấp khoẻ mạnh, đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng ta nên hình thành thói quen vệ sinh mũi mỗi ngày. Hiện có nhiều phương pháp làm sạch mũi xoang. Trong đó có thể kể đến giải pháp xịt mũi bằng nước biển phun sương vô trùng. Bác sĩ Hồng Anh chia sẻ một số lưu ý.

Thời điểm vệ sinh mũi

Mỗi sáng thức dậy chúng ta nên thực hiện đều đặn bộ ba nhiệm vụ: vệ sinh mũi, đánh răng, rửa mặt. Trên thế giới nhiều vận động viên sử dụng nước biển phun sương trong quá trình luyện tập để giúp đường thở thông thoáng, hỗ trợ hô hấp tốt hơn.

Khi làm việc trong môi trường điều hòa có thể gây khô mũi. Lúc này, việc vệ sinh mũi sẽ giúp làm ẩm niêm mạc mũi và thông thoáng đường thở. Nếu tiếp xúc với môi trường có các yếu tố gây hại: vi khuẩn, bụi bặm (khói thuốc, nấm mốc, bụi bẩn khi đi trên đường, vi khuẩn trong hồ bơi...) cần dùng nước biển phun sương vô trùng để đào thải tác nhân gây bệnh.

Những người có bệnh lý hô hấp cần vệ sinh để làm loãng, đào thải dịch tiết mũi, cải thiện triệu chứng bệnh, đồng thời giúp tăng cường hiệu quả của các thuốc điều trị (nếu có). Người tiêu dùng sử dụng vào uổi tối trước khi đi ngủ giúp cải thiện hơi thở, từ đó góp phần tạo nên giấc ngủ ngon, sâu hơn.

Chú ý nguồn gốc sản phẩm

Nguồn nước biển chứa nhiều nguyên tố vi lượng thiết yếu cho sức khỏe mũi, xoang. Hiện nay, loại xịt phun sương được biết chứa nhiều nhất là 97 nguyên tố vi lượng, các dưỡng chất thiết yếu từ nước biển tự nhiên. Tuy nhiên không phải vùng biển nào trên thế giới cũng đạt được độ đa dạng này. Để đảm bảo chất lượng thì nguồn nước biển đạt Class A là bậc cao trong thang phân loại.

Sản phẩm thiết kế vòi và áp lực chuyên biệt cho các đối tượng từ sơ sinh đến người lớn. Nếu là sản phẩm đến từ châu Âu thì trên bao bì có ký hiệu CE cho thấy đạt tiêu chuẩn kỹ thuật châu Âu cấp phép.

Bác sĩ Lê Hồng Anh nội soi mũi cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Hường

Lựa chọn nguyên tố vi lượng tăng cường khi có bệnh lý mũi xoang

Bác sĩ Hồng Anh cho biết, việc vệ sinh mũi hàng ngày giúp làm sạch, loại bỏ bụi bẩn, phòng các bệnh hô hấp trên, ngay cả khi có bệnh lý mũi xoang, việc vệ sinh mũi lại càng cần thiết. Ngày nay, các nhà khoa học đã khám phá vai trò có lợi của các nguyên tố vi lượng đối với các loại bệnh lý mũi xoang phổ biến.

Cụ thể, Sulfure tham gia quá trình hình thành, tái tạo, phát triển tế bào. Những trường hợp khô mũi, niêm mạc mũi bị tổn thương. Người sử dụng thuốc dài ngày hay việc chúng ta thường xuyên ngồi phòng điều hoà có thể gây niêm mạc mũi bị khô nên vệ sịnh mũi bằng dung dịch có chứa Sulfure cũng là một lựa chọn hữu ích.

Mangan giúp làm giảm sự phóng thích của Histamin từ đó làm ngăn chặn các phản ứng của viêm mũi dị ứng như hắt hơi, ngứa mũi... Bên cạnh đó, đồng có vai trò làm tăng hệ miễn dịch cơ thể qua các tác động trực tiếp ở mức độ tế bào.

Đồng tham gia thành phần cấu tạo của nhiều loại enzyme có liên quan chặt chẽ đến quá trình hô hấp và miễn dịch cơ thể, giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại nhiễm khuẩn.

Bác sĩ Hồng Anh cho biết thêm, trong bối cảnh Covid-19, một số nghiên cứu đăng trên các tạp chí, chuyên trang y học như Medical Hypotheses, The New England Journal of Medicine, Rhinology Online... cho thấy tiềm năng của nguyên tố đồng trong hỗ trợ diệt virus như SARS-CoV-2, kháng khuẩn và tăng cường miễn dịch của hệ hô hấp.

Bác sĩ khuyến cáo bạn nên chọn các sản phẩm nước biển tăng cường nguyên tố vi lượng với hàm lượng được nghiên cứu, có khuyến cáo cụ thể cho từng bệnh lý mũi xoang. Đặc biệt, sau khi hết các triệu chứng bệnh lý, hình thành thói quen vệ sinh mũi bằng sản phẩm nước biển phun sương hằng ngày sẽ giúp làm sạch, loại bỏ bụi bẩn, phục hồi độ ẩm tự nhiên của niêm mạc mũi. Từ đó giúp giảm thời gian, nhu cầu sử dụng các thuốc điều trị, phòng ngừa các bệnh lý tai mũi họng hiệu quả.

Hơn lúc nào hết, chúng ta cần nhận thức rõ tầm quan trọng của vệ sinh mũi xoang hằng ngày giúp phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe cho chính bạn và gia đình.

Lê Nguyễn