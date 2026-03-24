'Vai trò của người thầy là tổ chức cho sinh viên tự học'

Sự chủ động ứng dụng AI cùng khả năng tự học, tự quyết định sẽ giúp người trẻ thích ứng với một tương lai đầy biến động, theo TS. Lê Trường Tùng.

Quan điểm này được Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT nêu tại tọa đàm "Next-gen Empowerment", thuộc khuôn khổ Nikkei Digital Forum in Asia 2026, hồi tháng 2 tại Hà Nội. Diễn đàn quy tụ hơn 200 nhà lãnh đạo, chuyên gia hàng đầu từ Việt Nam và Nhật Bản để thảo luận về chuyển đổi số, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và nguồn nhân lực.

TS. Lê Trường Tùng chia sẻ bài tham luận tại Nikkei Digital Forum in Asia 2026. Ảnh: Trường Đại học FPT

Ông Tùng nhận định sự bùng nổ của AI đang định hình lại mọi khía cạnh của đời sống và công việc. Trong một thế giới vô định, người học không chỉ tiếp thu kiến thức, mà còn cần khả năng thích ứng và chấp nhận thách thức. Thời kỳ "làm tốt có nghĩa là làm đúng quy trình" đã qua, do đó, nếu chỉ rập khuôn theo những quy định cứng nhắc, người trẻ sẽ đánh mất cơ hội linh hoạt ứng biến.

"Quan điểm làm tốt hiện nay cần hướng đến mục tiêu cuối cùng. Quy trình là hệ quy chiếu để tham khảo. Người thực hiện phải tự quyết định cần làm gì dựa trên bối cảnh và thách thức thực tế", ông nhấn mạnh.

Với tốc độ dịch chuyển nhanh của công nghệ, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT cho rằng, nội dung giảng dạy hôm nay có thể lỗi thời ngay từ học kỳ tới. Do đó, triết lý đào tạo của đơn vị chuyển sang chú trọng phát triển năng lực cốt lõi, thay vì chỉ nhồi nhét nội dung.

"Giáo dục là tổ chức và quản trị việc tự học của người học. Vai trò của người thầy là tổ chức để sinh viên tự học, thay vì 'rao giảng' một chiều", ông Tùng nói. "Đội ngũ giảng viên FPT liên tục phải nâng cấp bằng cách tham gia vào hoạt động thực tế của doanh nghiệp để tránh tình trạng 'dạy được mà không làm được'".

TS. Lê Trường Tùng tọa đàm với các chuyên gia Nhật Bản tại sự kiện. Ảnh: Trường Đại học FPT

Trường Đại học FPT áp dụng triết lý "AI First" từ năm 2023, khi ChatGPT bùng nổ. Điều này đặt ra yêu cầu trước khi làm bất cứ việc gì, sinh viên phải tự hỏi liệu AI có thể hỗ trợ hay làm thay được không. Người học trong tương lai cần biết cách tạo ra sản phẩm hoặc "nhúng" AI vào mọi dịch vụ để tối ưu năng suất công việc.

Ông Tùng khẳng định, khi AI tự động hóa phần lớn công việc, tấm bằng đại học nhiều khi không còn bảo chứng cho nghề nghiệp. Công việc trong tương lai có thể trở thành không gian để con người chứng tỏ giá trị bản thân. Vì vậy, trường đưa thể thao và âm nhạc truyền thống vào chương trình bắt buộc.

"Kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp có thể thay đổi rất nhanh, nhưng thể thao và âm nhạc là những kỹ năng đi theo suốt đời, tồn tại vững chắc ngay cả khi công nghệ thông tin hay AI phát triển vũ bão", ông lý giải.

Trong bối cảnh AI phát triển quá nhanh, khi quy định không thể kiểm soát toàn diện hành vi sử dụng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT quan niệm, cách tốt nhất là trở về với giá trị cốt lõi. Khi người dùng sử dụng AI với tư cách của một người hiểu, làm chủ và có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và xã hội, quá trình đó sẽ bao hàm đầy đủ các tiêu chuẩn về đạo đức.

Đại diện trường Đại học FPT cùng đoàn công tác trong lĩnh vực bán dẫn của tỉnh Kyushu, năm 2025. Ảnh: Trường Đại học FPT

Ngoài vai trò "tổ chức cho sinh viên tự học", trường Đại học FPT còn chú trọng định vị chất lượng người học trên bản đồ nhân lực quốc tế. Từ khóa đầu tiên, hơn 20 năm trước, trường đưa tiếng Nhật thành ngôn ngữ bắt buộc cho sinh viên khối Công nghệ. Hiện tại, hàng nghìn nhân sự FPT đang sát cánh cùng các doanh nghiệp Nhật Bản triển khai chuyển đổi số và giải pháp AI.

"Mục tiêu của chúng tôi không đơn thuần là cố giữ chân nhân tài. Nhiều cá nhân có năng lực vượt mức sử dụng trong nước. Nơi làm việc của các bạn là ở toàn cầu, chỉ cần là người Việt Nam, đóng góp ở bất cứ quốc gia nào cũng đều mang ân, làm việc ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng chính là đóng góp cho thế giới", ông khẳng định.

Nhật Lệ