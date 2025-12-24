Vai trò của IIUSA trong xây dựng hệ sinh thái đầu tư EB-5

IIUSA là Hiệp hội thương mại đại diện cho ngành đầu tư định cư EB-5 tại Mỹ, giữ vai trò cầu nối giữa ngành và Chính phủ Mỹ.

Song song, tổ chức đóng vai trò quan trọng trong gia tăng hiện diện tại Việt Nam qua các hội thảo chuyên ngành, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái EB-5 minh bạch và chuẩn mực.

Tại Mỹ, IIUSA (Invest in the USA) tham gia vận động chính sách với Quốc hội và đối thoại với Sở Di trú & Nhập tịch (USCIS). Tổ chức thành lập năm 2005 với sứ mệnh thúc đẩy và phát triển chương trình EB-5, đại diện cho hơn 200 thành viên trung tâm khu vực và hơn 120 thành viên nhà cung cấp dịch vụ trên toàn nước Mỹ, phục vụ 47 tiểu bang, vùng lãnh thổ.

Trong giai đoạn cải cách EB-5, đơn vị giữ vai trò quan trọng trong việc tham gia định hướng và vận động chính sách, đặc biệt sau Đạo luật Cải cách & Liêm chính EB-5 (RIA); đề cao chuẩn mực minh bạch, kiểm soát hồ sơ và cải thiện quy trình xử lý, từ đó, góp phần giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư.

Qua các hội thảo thường niên với sự tham gia của các đơn vị tư vấn EB-5 (thành viên, luật sư di trú, Trung tâm Vùng và nhà đầu tư), IIUSA giữ vai trò cập nhật chính sách, cung cấp dữ liệu và chia sẻ thông tin thị trường EB-5 tới cộng đồng tại Việt Nam.

Theo thống kê của IIUSA, Việt Nam thuộc top 5 thị trường EB-5 lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 10 - 15% tổng số visa loại này trong giai đoạn 2010 - 2023. Riêng năm 2024, tổ chức ước tính có khoảng 12.000 - 14.000 visa EB-5 được cấp cho nhà đầu tư Việt Nam và gia đình.

"Điều này chứng minh cho sức cầu mạnh mẽ, vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trên bản đồ EB-5 toàn cầu", đại diện tổ chức nhận định.

Bước sang giai đoạn bản lề năm 2026, IIUSA dự báo thị trường EB-5 sẽ mở ra cơ hội mới, đồng thời, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các chính sách liên quan đến quy trình xét duyệt và chi phí đầu tư có khả năng biến động đáng kể, trong khi nguy cơ tư vấn sai lệch, thiếu chuẩn mực gia tăng nếu nhà đầu tư không tiếp cận được nguồn dữ liệu chính thống. Trong bối cảnh đó, IIUSA định hướng phát huy vai trò của một tổ chức dẫn dắt, có tiếng nói, năng lực định hình thị trường toàn cầu cho nhà đầu tư và các đơn vị tư vấn. Điều này góp phần đảm bảo quyết định đầu tư đúng đắn, an toàn và vững chắc.

IIUSA cũng đánh giá Việt Nam là một sân chơi minh bạch của thị trường EB-5, nơi mức đầu tư, thông tin dự án và dữ liệu thị trường được công bố rõ ràng, nhất quán theo chuẩn quốc tế. Trên nền tảng đó, trong năm 2026, Hiệp hội dự kiến triển khai chuỗi hội thảo và diễn đàn chuyên sâu tại các thành phố lớn nhằm cập nhật kịp thời những thay đổi mới nhất về ngành và chính sách visa Mỹ, đồng thời, kết nối trực tiếp các đơn vị tư vấn Việt Nam với mạng lưới Trung tâm Vùng, luật sư di trú uy tín toàn cầu.

Bên cạnh hoạt động kết nối, IIUSA dự kiến xây dựng nền tảng hợp tác chuẩn mực, góp phần định hình thị trường EB-5 Việt Nam phát triển bền vững trong giai đoạn hậu 2026. Khi trở thành thành viên IIUSA, các đơn vị có khả năng tiếp cận nguồn thông tin nhanh chóng, chính thống trực tiếp từ Quốc hội Mỹ và USCIS.

Thành viên IIUSA còn có tiếng nói trong quá trình xây dựng và định hình chính sách EB-5, góp phần bảo vệ lợi ích dài hạn của thị trường, nhà đầu tư. Ngoài ra, tổ chức này công bố và giới thiệu các đơn vị tư vấn EB-5 trên website và tài liệu truyền thông nhằm giúp đơn vị tư vấn trong nước khẳng định vị thế, tăng độ tin cậy với nhà đầu tư và tạo lợi thế cạnh tranh. Qua đó, IIUSA thực hiện mục tiêu giảm thiểu rủi ro pháp lý, nâng cao chuẩn mực tuân thủ và bảo vệ quyền lợi khách hàng.

Thiên Minh