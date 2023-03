Vai trò của công ty tài chính trong đẩy lùi tín dụng đen

Các gói vay ưu đãi của công ty tài chính góp phần nâng cao cơ hội tiếp cận tài chính cho người dân, đặc biệt người có thu nhập thấp.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, hiện chỉ 16 công ty tài chính được cơ quan này cấp phép hoạt động. Các công ty này phải tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định khác có liên quan trong lĩnh vực ngân hàng.

Sự phát triển của công ty tài chính trong cho vay tiêu dùng góp phần đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người tiêu dùng từ trước tới nay không với tới được các gói vay của ngân hàng thương mại do không đủ điều kiện vay vốn. Điều này giúp nâng cao cơ hội tiếp cận tài chính cho người dân, đặc biệt những người có thu nhập thấp, không có lịch sử tín dụng, đồng thời kích cầu tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Khách hàng tham khảo dịch vụ, sản phẩm tại một công ty tài chính. Ảnh: Minh Nhật

Từ mục tiêu là kênh cấp vốn nhanh và hiệu quả cho người yếu thế, đến nay không ít công ty tài chính chính thống bị hiểu nhầm với các hình thức tín dụng đen. Nguyên nhân xuất phát từ tình trạng một số công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ, các công ty fintech cho vay online, các app cho vay (không phải do Ngân hàng Nhà nước cấp phép, không phải là tổ chức tín dụng)... tự đặt tên là "công ty tài chính" và cũng thực hiện hoạt động cho vay. Bên cạnh đó, nhiều người cũng hiểu nhầm các công ty tài chính với hoạt động tín dụng đen, do lãi suất của các khoản vay tại đây cao hơn so với vay ngân hàng.

Lý giải về điều này, đại diện Công ty tài chính HD SAISON cho biết, các công ty tài chính cho vay với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng, điều kiện vay lại dễ dàng hơn so với ngân hàng nên dễ tiếp cận được đa số những người dân có nhu cầu vay nhanh. Tuy nhiên, điều này khiến rủi ro xảy ra nợ xấu cũng cao hơn. Do đó, các công ty tài chính đã áp dụng mức lãi suất cao hơn ngân hàng để bù đắp rủi ro.

Ngoài ra, giá trị của khoản vay thấp, kỳ hạn vay ngắn từ khoản 6 tháng đến 8 tháng, thậm chí có khoản vay kỳ hạn từ 4 tháng đến 5 tháng dẫn đến các chi phí thu hồi và chi phí quản lý khoản vay cao hơn bình thường. Đây là yếu tố tác động không nhỏ đến lãi suất vay.

Hiện, chi phí vay tại các công ty tài chính phổ biến trong khoảng 20 - 30% một năm. Dù cao hơn so với các ngân hàng, nhưng có thủ tục vay tại đây nhanh chóng và điều kiện vay dễ dàng hơn. Trong khi đó, các tổ chức tín dụng đen hay công ty tiêu dùng trá hình đang cho vay với lãi suất tuy không quá 20% nhưng lại phải trả nhiều loại phí. Khi vay tín dụng đen, người vay không được ký hợp đồng rõ ràng. Các tổ chức này cũng không có thông tin trên trang web của Ngân hàng Nhà nước hay Hiệp hội Ngân hàng.

"Trước khi quyết định vay, người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ các loại hình vay, đọc kỹ các điều khoản hợp đồng trước khi ký, tìm hiểu thông tin về tổ chức cho vay cũng như pháp nhân của tổ chức. Cần lựa chọn loại hình vay phù hợp với nhu cầu, khả năng chứng minh thu nhập và khả năng chi trả của bản thân và tìm hiểu kỹ thông tin lãi suất của tổ chức cho vay trước khi ký hợp đồng vay", đại diện HD SAISON chia sẻ.

Những năm qua, HD SAISON đã phát triển hàng nghìn điểm giới thiệu dịch vụ và chủ yếu tập trung mở rộng ở các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, khu vực khó khăn về điều kiện kinh tế, hướng đến khách hàng dưới chuẩn có nhu cầu vay tiêu dùng để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hồi tháng 10/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác với HD SAISON và một công ty tài chính thuộc VPBank để triển khai gói vay 20.000 tỷ đồng dành cho công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên toàn quốc.

Đến nay, công ty đã ký với 27 Liên đoàn lao động các tỉnh thành về việc triển khai gói vay công nhân này. Dự kiến đến hết tháng 4/2023, công ty sẽ ký kết với 63 Liên đoàn lao động của tất cả các tỉnh, thành trên cả nước.

Với gói vay này, người lao động sẽ được vay với mức lãi suất giảm 50% so với lãi suất dành cho khách hàng thông thường qua các sản phẩm cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ nhu cầu đời sống và thẻ tín dụng.

Ngoài gói vay ưu đãi, HD SAISON cũng thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, như trao học bổng cho học sinh khó khăn, trao kinh phí xây nhà tình thương, tổ chức chuyến bay nhằm giúp những công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết...

Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy và đẩy mạnh các công tác xã hội qua nhiều hoạt động, chương trình để góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy xã hội phát triển.

An Nhiên