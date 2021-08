Vai trò của bảo hiểm nhân thọ với từng giai đoạn cuộc đời

Bảo hiểm nhân thọ sẽ hộ trợ tài chính cho mọi người khi gặp rủi ro trong cuộc sống dù độc thân, đã lập gia đình... hay khi về già.

Để bảo về bản thân trước những rủi ro không lường trước như thương tật vĩnh viễn, tai nạn... và hỗ trợ đảm bảo tài chính cho gia đình trong trường hợp mình tử vong, bảo hiểm nhân thọ là một trong những lựa chọn thông minh. Bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng giữa người mua và công ty bảo hiểm nhân thọ. Người thụ hưởng do bên mua đăng ký sẽ được hưởng phí bảo hiểm nếu chủ hợp đồng tử vong, được gọi là quyền lợi tử vong. Tùy vào độ tuổi, mỗi giai đoạn trong cuộc sống, bảo hiểm nhân thọ sẽ có tầm quan trọng khác nhau.

Độc thân

Những người trẻ, sống độc thân thường bỏ qua bảo hiểm nhân thọ vì họ không có bạn đời, con cái sống phụ thuộc về mặt tài chính. Tuy nhiên, giới trẻ vẫn nên suy nghĩ tới việc sở hữu một gói bảo hiểm nhân thọ. Mục tiêu chính của việc mua bảo hiểm nhân thọ lúc này là giúp tiết kiệm thuế trên tiền lương kiếm được.

Những người trẻ nên cân nhắc mua bảo hiểm nhân thọ. Ảnh: eSafety Commissioner

Ngoài ra, nếu họ có bất kỳ khoản vay, thế chấp hoặc nợ với người đồng ký tên, khi họ đột ngột qua đời sẽ khiến người đồng ký tên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với các khoản thanh toán. Nhưng khi lựa chọn đầu tư vào một gói bảo hiểm nhân thọ, khoản tiền bồi thường sẽ giúp người còn sống trang trải bớt nợ nần. Trong trường hợp bên mua không nợ nần, số tiền bảo hiểm sẽ giúp gia đình, người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm (cha mẹ, anh, chị, em...) trang trải chi phí tang lễ, cuộc sống sau này...

Người trẻ có thể lựa chọn các gói sản phẩm đầu tư để vừa tiết kiệm, vừa giúp gia tăng khối tài sản của bản thân một cách an toàn. Lợi ích lớn nhất của việc mua bảo hiểm nhân thọ khi còn trẻ là người mua sẽ trả tiền phí thấp do các nhà cung cấp nghĩ rằng người trẻ thường khỏe mạnh nên ít khả năng tử vong do bệnh tật.

Mới cưới

Khi một cặp vợ chồng kết hôn, sẽ có nhiều chi phí hơn. Họ có thể cần mua một ngôi nhà hoặc chiếc xe lớn hơn để phù hợp với lối sống mới, phục vụ các thành viên trong gia đình. Điều đó đồng nghĩa với việc gia đình cần khoản tài chính lớn hơn, có thể cần vay nợ. Để chủ động cuộc sống, bảo hiểm nhân thọ là gợi ý.

Các cặp vợ chồng có thể chọn bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn, một loại hình bảo hiểm nhân thọ có giá cả phải chăng, cung cấp quyền lợi tử vong cho những người thụ hưởng khi chủ hợp đồng qua đời. Số tiền đó có thể giúp người thân của họ trang trải chi phí tang lễ, trả nợ vay và lo chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Khi làm cha mẹ

Cha mẹ luôn mong muốn mang đến những điều tốt nhất cho con cái. Vì vậy, không ít phụ huynh lên kế hoạch cho tương lai của con từ sớm. Để bắt đầu, họ sẽ tính đến chi phí nuôi dạy con cho tới khi trưởng thành, bao gồm cả giáo dục đại học.

Do đó, ngoài mua bảo hiểm cho bản thân, nhiều cha mẹ còn đầu tư bảo hiểm nhân thọ cho con cái. Khoản tiền bảo hiểm đó có thể hỗ trợ chi phí y tế cho con khi ốm đau, sử dụng để đầu tư cho con đi du học, tích lũy để con có một tương lai vững chắc.

Không ít cha mẹ lựa chọn mua bảo hiểm nhân thọ cho con từ khi chúng còn nhỏ. Ảnh: Freepik

Làm cha hoặc mẹ đơn thân

Không phải cặp vợ chồng nào cũng chung sống hạnh phúc cho đến cuối đời. Trong trường hợp ly hôn, tái hôn hoặc có thêm con riêng, nhu cầu về bảo hiểm nhân thọ sẽ thay đổi đáng kể. Với những thay đổi trong cuộc sống này, các chủ hợp đồng luôn phải xem xét và cập nhật cho người thụ hưởng về quyền lợi của họ theo hợp đồng.

Khi con khôn lớn

Sau khi con cái đã lớn và tự lập, mọi người có thể không cần bảo hiểm nhân thọ nhiều như trước. Tuy nhiên, việc đảm bảo tài chính cho bản thân vẫn rất quan trọng. Nếu đây là lúc thời hạn hợp đồng bảo hiểm sắp hết, khách hàng nên xem lại phạm vi bảo hiểm của mình và cân nhắc mức bảo hiểm vĩnh viễn hoặc khả năng chuyển đổi kỳ hạn thích hợp.

Nghỉ hưu

Dù một người đã nghỉ hưu thì việc lập kế hoạch tài chính cho tương lai vẫn không kết thúc. Ở giai đoạn này, mỗi người nên trao đổi với các chuyên gia tài chính về việc lập kế hoạch tài chính tổng thể của mình để đảm bảo có cuộc sống nghỉ hưu an nhàn.

Bảo hiểm nhân thọ giúp bạn và nửa kia có cuộc sống nghỉ hưu an nhàn. Ảnh: Blend.ph

Hải My (Tổng hợp)