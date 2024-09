Vài triệu đồng một kg bong bóng cá

Từng là phụ phẩm bỏ đi, bong bóng cá hiện có giá đắt đỏ, lên 1,5 triệu đến 5 triệu đồng một kg, nhờ nhu cầu cao từ trung Quốc.

Ghi nhận của VnExpress cho thấy, bong bóng cá basa và cá tra loại đẹp hiện có giá bán lẻ 1,6 triệu đồng một kg, trong khi bong bóng cá chẽm dao động 3 đến 5 triệu đồng một kg.

Chị Hoàng Anh, một nhà buôn trên các trang thương mại điện tử, cho biết nguồn cung bong bóng cá khá hạn chế do khâu chế biến công phu. "Tôi chỉ còn vài tạ, chủ yếu bán cho các nhà hàng và dân sành ăn," chị chia sẻ.

Theo các cơ sở sản xuất, quy trình chế biến bong bóng cá đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỹ thuật cao. Từ việc lột bỏ mỡ, rửa sạch, lộn ngược bong bóng, đến công đoạn ướp muối và phơi khô đều cần thực hiện cẩn thận. Phơi thủ công mang lại chất lượng tốt hơn, nhưng nếu gặp trời mưa kéo dài, lô hàng có thể bị hỏng. Do đó, giá loại này ngày càng đắt đỏ. Đặc biệt vào mùa mưa, các cơ sở nhỏ lẻ thường không có hàng bán, chỉ những cơ sở lớn làm quy mô công nghiệp và sấy hàng bằng máy mới có nguồn phục vụ xuất khẩu.

Chị Loan, chủ cơ sở bán bong bóng cá chẽm ở quận 5, TP HCM, cho biết để làm ra một kg khô, cần 5-7 kg tươi. Hai năm trước, mỗi tháng chị gom được 10-20 kg, nhưng giờ chỉ còn vài kg. "Giá đầu vào tăng cao, tôi phải tăng giá bán lẻ khoảng 30% so với năm ngoái," chị Loan nói.

Lý giải giá bong bóng cá tăng cao, các tiểu thương và doanh nghiệp cho biết do nhu cầu từ Trung Quốc tăng mạnh. Ông Doãn Chí Thiên, Thành viên Hội đồng quản trị Navico - nhà sản xuất và xuất khẩu cá basa lớn nhất An Giang - cho biết Trung Quốc đã tăng cường mua bong bóng cá từ Việt Nam trong 2 năm qua để bù đắp thiếu hụt nguồn cung từ Mexico. Điều này giúp doanh thu phụ phẩm bong bóng cá của công ty tăng trưởng hai con số. Mỗi năm, Navico bán khoảng 1.100 tấn bong bóng cá basa tươi với giá 90.000-110.000 đồng một kg (tùy thời điểm).

Giám đốc một doanh nghiệp sản xuất bong bóng cá khô ở An Giang cũng chia sẻ rằng 90% sản phẩm của họ xuất sang Trung Quốc, phần còn lại được bán cho Thái Lan. 6 tháng đầu năm, nhờ nhu cầu tăng từ Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Hàng Việt Nam ngày càng được ưa chuộng nhờ chất lượng cao và giá cạnh tranh hơn so với sản phẩm từ Mexico và Thái Lan.

Bong bóng cá chẽm được nhiều cơ sở bán với giá gần 5 triệu đồng một kg. Ảnh: Thành Chương

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), bong bóng cá đã trở thành món ăn đặc sản và giúp cải thiện sức khỏe, được Thái Lan, Trung Quốc ưa chuộng. Trong 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu bong bóng cá tra của Việt Nam đạt 50 triệu USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Trung Quốc chiếm 80%, mang về 40 triệu USD.

Tại Trung Quốc, bong bóng cá không chỉ là món ăn bổ dưỡng mà còn là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng. Loại này được sử dụng làm quà tặng tại các sự kiện quan trọng. Ở Trung Quốc, giá bong bóng cá dao động 450-1.000 USD một kg, thậm chí tại Hong Kong, giá có thể lên đến 7.700 USD một kg.

Trước đây, bong bóng cá từ Mexico là lựa chọn ưa chuộng của thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, với việc một số loài cá đặc hữu đứng trước nguy cơ tuyệt chủng và chính quyền Mexico thắt chặt quản lý, Trung Quốc dần chuyển hướng sang Đông Nam Á, đặc biệt là tăng mạnh lượng mua từ Việt Nam.

Hồng Châu