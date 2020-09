Vài trăm nghìn một kg cá linh non

Đã vào mùa nước nổi nhưng cá linh non tự nhiên tại các tỉnh miền Tây năm nay khá hiếm khiến giá tăng cao, lên 350.000-400.000 đồng mỗi kg.

Cứ vào đầu tháng 8 là mùa cá linh ở các tỉnh miền Tây vào vụ. Chúng thường xuất hiện nhiều ở An Giang và Đồng Tháp. Tuy nhiên, mùa nước nổi năm nay lượng cá linh thu hoạch giảm 20-30% so với mọi năm nên giá loại này được đẩy lên cao.

Cá linh non bán tại chợ thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp. Ảnh: Lê Phong.

Chị Hạnh, ở chợ Xóm Mới (Gò Vấp, TP HCM) cho biết, mỗi tuần chị chỉ bán cá linh được một ngày, có khi cả tuần không có hàng bán vì lượng cá tự nhiên năm nay ít. Hiện giá cá linh dao động 250.000-350.000 đồng một kg, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Có ngày giá cá lấy tại nơi đánh bắt lên tới 250.000 đồng, khi vận chuyển đến TP HCM, tôi phải bán ở mức 350.000 đồng một kg nhưng khách vẫn mua vì hàng khan hiếm", chị Hạnh nói.

Chuyên bán cá đồng tại chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh), chị Hoa cũng cho hay, cá linh non năm nay rất ít. Thời điểm này mọi năm, giá cá linh non chỉ tầm 180.000 -250.000 đồng một kg và rất nhiều. Còn năm nay giá tăng cao nhưng "đỏ mắt" tìm không ra hàng.

"Nhiều khách chịu mức giá 350.000 đồng một kg, thậm chí lên tới 400.000 đồng, tôi mới dám nhập về bán", chị Hoa nói và cho hay cá linh là loài đặc trưng cho mùa nước nổi miền Tây. Ngày xưa, cá này nhiều nên ngoài bán cho người dân còn trữ làm mắm. Tuy nhiên, gần đây lượng cá ngày càng hiếm do lũ về muộn và hạn hán kéo dài nên hàng không đủ bán tươi.

Cá linh nong là đặc sản mỗi khi nước lũ vào mùa. Ảnh: Lê Phong.

Anh Thành, ở quận 5 (TP HCM) là người rất thích ăn cá linh cho biết, anh phải đặt tận Đồng Tháp mới có hàng. Mỗi kg cá linh tại đây, anh phải trả 300.000 đồng, chưa kể chi phí gửi. "Để tiết kiệm, tôi rủ những người bạn thích cá linh mua cùng nhằm bớt chi phí vận chuyển", anh Thành nói.

Trao đổi với VnExpress, ông Dương Thọ Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản Đồng Tháp cho biết, mùa cá linh năm nay dù đã muộn gần 2 tháng so với mọi năm nhưng hiện sản lượng vẫn giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, cá linh non đang có giá khá cao. Tại các chợ, cá được bán với giá từ 280.000-330.000 đồng một kg.

"Năm nay, người dân đi đánh bắt thu nhập cũng giảm so với mọi năm vì lượng cá thu được thấp. Thời gian tới nếu lũ về lớn có thể sản lượng sẽ tăng và giá cá có thể điều chỉnh giảm", ông Trường dự báo.

Hồng Châu