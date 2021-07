Vải thông minh làm mát cơ thể dưới trời nắng

Trung QuốcVải siêu mát mới tản nhiệt và phản chiếu ánh sáng, giúp con người và vật dụng trở nên mát hơn vài độ khi ở ngoài trời.

Ảnh nhiệt của người mặc áo vest làm từ vải thường (bên trái) và vải siêu mát (bên phải). Ảnh: Science.

Nhà nghiên cứu Guangming Tao ở Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung ở Vũ Hán và đồng nghiệp phát triển một loại vải siêu mát bằng cách kết hợp những hạt siêu nhỏ với với titan oxit, Teflon và loại nhựa có tên polylactic axit đặt trong các sợi lớn hơn. Hạt titan oxit và Teflon phản chiếu tia cực tím và ánh sáng khả kiến trong khi sợi polylactic axit phát ra ánh sáng hồng ngoại. Kích thước hạt được thiết kế để tối ưu hóa những đặc điểm trên. "Thông qua kiểm soát kết cấu, vải siêu mát của chúng tôi đạt độ phát xạ sóng hồng ngoại trung bình gần như hoàn hảo, Tao giải thích.

Trong một thử nghiệm, tình nguyện viên mặc áo vest với một nửa may từ vải siêu mát và nửa còn lại may bằng vải cotton ngồi ở hướng ánh sáng Mặt Trời chiếu trực tiếp trong một giờ. Nhiệt độ da bên dưới vải siêu mát tăng từ khoảng 31 độ C lên 32 độ C trong thời gian đó, còn nhiệt độ da bên dưới lớp cotton tăng tới khoảng 37 độ C. Trong thử nghiệm khác, ba chiếc xe lần lượt được phủ vải siêu mát, vải che thông thường bán ở cửa hàng và không che phủ. Khi đậu dưới ánh nắng từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều, nhiệt độ tăng tới 60 độ C ở chiếc xe không che phủ, 57 độ C ở chiếc xe phủ vải che thông thường và 30 độ C ở chiếc xe phủ vải siêu mát.

Vải siêu mát hiệu quả nhất khi tiếp xúc với da. Nếu mặc trang phục bằng vải siêu mát bên ngoài quần áo bình thường, phần lớn hiệu ứng làm mát sẽ mất đi do ít nhiệt cơ thể truyền tới vải siêu mát và tản ra ngoài. Nhóm nghiên cứu tập trung vào làm mát cho người sử dụng và đồ vật tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng Mặt Trời, nhưng hiệu ứng làm mát vẫn được duy trì trong bóng râm. Loại vải này cũng có thể nhuộm theo nhiều màu sắc khác nhau, nhưng màu trắng hiệu quả nhất trong phản xạ ánh sáng Mặt Trời.

Nhóm nghiên cứu hy vọng vải làm mát sẽ có mặt trên thị trường trong vòng một năm tới. Nhà nghiên cứu Po-Chun Hsu ở Đại học Duke tại Bắc Carolina, Mỹ, nhận xét sản phẩm này vô cùng ấn tượng về khả năng làm mát ngoài trời. Hsu cho rằng việc ứng dụng rộng rãi những loại vải như vậy có thể giúp đối phó biến đổi khí hậu thông qua giảm nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ.

An Khang (Theo New Scientist)