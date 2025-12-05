Vai người vợ nhõng nhẽo của Kiều Anh gây chú ý

Diễn viên Kiều Anh hóa thân người đàn bà tuổi trung niên nhưng có nhiều hành động giống trẻ con, trong phim ''Gia đình trái dấu''.

Diễn viên vào vai Ánh, một giáo viên dạy múa có tính cách hồn nhiên, vô tư, được chồng con yêu chiều nên thường xuyên nhõng nhẽo. Ở các tập đầu tiên, cách nhân vật hành xử khiến người xem khó chịu.

Trong tập 1 phát sóng hôm 1/12, Ánh khóc lóc vì chó cưng mất, gọi điện yêu cầu chồng - ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) và các con có mặt ngay. Sợ bà gặp chuyện, ông đành cắt ngang cuộc họp quan trọng, hai con cũng gác lại công việc, buổi học để về nhà. Khi biết vấn đề của Ánh, ông Phi tức giận, trách móc vợ. Trước thái độ của chồng, Ánh giận ngược, cho rằng ông không coi trọng thú cưng. Dù ngán ngẩm, ông Phi đành phải dỗ dành, an ủi bà.

Kiều Anh trong trích phim 'Gia đình trái dấu' Cảnh Ánh không kiềm chế được cảm xúc khi chó cưng mất. Video: VTV Giải trí

Ở tập 2 lên sóng ngày 2/12, bà Ánh sốc khi đồng nghiệp của ông Phi tiết lộ chồng bị mất chức trưởng phòng cấp huyện sau sáp nhập. Về nhà, Ánh cùng các con cố tỏ ra không biết chuyện nhưng ông Phi nhận ra và giận mọi người. Thấy vậy, Ánh bật khóc như đứa trẻ.

Trên fanpage tổng hợp trích đoạn phim, khán giả nói mệt mỏi khi theo dõi các phân đoạn của nhân vật Ánh. Khán giả Phương Dung cho biết liên tưởng đến nhân vật Lam (Quỳnh Kool) trong series Gió ngang khoảng trời xanh. Trong khi đó, tài khoản Thu Diễm cho rằng Ánh là màu sắc mới mẻ của Kiều Anh, thấy được nỗ lực của cô cho vai diễn.

Kiều Anh trong trích đoạn 'Gia đình trái dấu' Trích đoạn Ánh nhõng nhẽo với chồng. Video: VTV Giải trí

Diễn viên Kiều Anh cho biết khoảng tám tập đầu, cô diễn khá "lố", lường trước sẽ bị khán giả ghét. Về sau, khi những lát cắt cuộc đời nhân vật được hé mở, cô tin người xem sẽ dần hiểu và cảm thông cho Ánh. Đọc kịch bản, Kiều Anh nhận thấy Ánh là hình tượng mới, đem đến cho cô nhiều cảm xúc cũng như thử thách khi hóa thân.

Cô thấy trong nhân vật có bóng dáng bản thân thuở 18 nên vận dụng ký ức làm chất liệu diễn xuất. Thời điểm ấy, diễn viên yêu một người hơn mình bảy tuổi, luôn được yêu thương, chiều chuộng. ''Anh không bao giờ nặng lời với tôi, đi đâu cũng khoe về bạn gái'', cô nói. Tuy nhiên, hai người không đến được với nhau do lúc đó Kiều Anh còn trẻ, chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.

Kiều Anh ở phim ''Gia đình trái dấu''. Series do Vũ Trường Khoa đạo diễn, khai thác những mâu thuẫn thường thấy trong gia đình và quá trình thấu hiểu lẫn nhau giữa các thành viên. Ảnh: VFC

Kiều Anh 44 tuổi, sinh ở Thái Nguyên, đỗ vào ngành múa, trường Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) năm 14 tuổi. 17 tuổi, cô thường xuyên biểu diễn trong các chương trình phục vụ chiến sĩ biên phòng.

Diễn viên bén duyên phim ảnh năm 17 tuổi, thể hiện vai Nhung của series Phía trước là bầu trời. Sau đó, cô tham gia nhiều phim như May ơi là may (2003), Con đường khác (2005), Tình yêu chia sẻ (2006), Hai phía chân trời, Những công dân tập thể (2012), Hồ sơ cá sấu (2021), Gia đình mình vui bất thình lình (2023). Năm 2019, diễn viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Phương Linh