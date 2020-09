Vài chục triệu đồng một kg nấm tùng nhung

Nấm tùng nhung (matsutake) giá 18-40 triệu đồng một kg trở thành món yêu thích đắt đỏ tại các nhà hàng ăn chay trong tháng 7 Âm lịch.

Buôn hàng xách tay từ Nhật Bản nhưng cứ tới mùa Vu Lan chị Hằng (Đống Đa, Hà Nội) lại nhập thêm nấm matsutake về bán. Đầu mùa giá loại nấm này dao động 25 – 30 triệu đồng một kg, vào mùa còn 18 triệu đồng.

Giá bán đắt đỏ nhưng nhu cầu mua nấm tùng nhung (matsutake) vào tháng 7 Âm lịch vẫn tăng cao. Vì mùa thu hoạch đúng vào dịp lễ Vu Lan nên một tuần vừa qua, loại thực phẩm này được coi là món ăn chay hảo hạng của dân sành ăn.

Theo chị Hằng, hai loại nấm tùng nhung được khách Việt chuộng mua nhiều nhất là nấm tươi và nấm khô. Giá mỗi kg nấm tươi dao động 18-20 triệu đồng, nấm khô 30 triệu đồng. Nhưng năm nay do ảnh hưởng của Covid-19, vận chuyển bằng đường hàng không khó khăn nên giá tăng hơn trước. Hiện mỗi kg nấm tươi chị Hằng nhập về khoảng 23-25 triệu đồng, nấm khô 35-40 triệu đồng, thậm chí hàng "tuyển" giá lên tới 45 triệu đồng một kg. Vì là loại hàng đắt đỏ, quý hiếm nên các mối buôn như chị Hằng chỉ dám nhập số lượng ít, còn lại khách phải đặt thì mới có hàng.

Một phần nấm tùng nhung (matsutake). Ảnh: Pasgo.

Anh Đông - một mối buôn nhập nấm matsutake từ Bhutan về Hà Nội chia sẻ, tháng 8 là bắt đầu mùa thu hoạch, giá tại nước này mềm hơn so với loại mọc tự nhiên ở Nhật. Năm nay anh mới lấy được 2 đợt về Việt Nam, mỗi lần cũng chỉ được 1-2 kg vì vận chuyển khó khăn do dịch bệnh. Dù thế, đợt hàng nào về cũng hết ngay do có khách dặn đặt trước.

Theo tư vấn của mối buôn này, nấm tùng nhung có đặc điểm thân màu trắng, nón nấm màu nâu. Loại nấm hảo hạng, ngon nhất có chiều dài dưới 8 cm, khi cắt ra phải có màu trắng muốt, sờ khô, không ướt. Một cân nấm tươi size trung bình loại anh đang bán khoảng 40 cây, size lớn lượng cây sẽ ít hơn.

"Từ giờ cho tới cuối mùa (tháng 10) tôi cố gắng lấy thêm vài ba đợt nữa, các chuyến bay chưa nối lại nên rất khó khăn. Giá có tăng hơn mọi năm nhưng nhiều khách vẫn lùng mua dù đắt đỏ", mối buôn này chia sẻ.

Nấm matsutake hay nấm tùng nhung là một loại nấm thường được tìm thấy ở những cánh rừng tùng quanh năm có mây mù, tuyết, độ ẩm cao, cách mặt nước biển từ 2.500 m, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Bhutan... Tại những quốc gia này, nấm matsutake thường xem là loại nấm quý hiếm được dùng để làm quà biếu tặng. Nhưng nấm matsutake trở nên nổi tiếng và được biết tới nhiều thông qua các món ăn Nhật Bản. Chúng có mùi vị đặc thù, thơm, thịt dày, ăn giòn và ngọt thanh.

Kỳ Duyên