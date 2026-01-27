Vài chục nghìn đồng một hộp quà Tết

Tết năm nay, các siêu thị và nhãn hàng đẩy mạnh hộp quà đa phân khúc, từ sản phẩm giá 49.000 đồng đến các bộ trị giá hàng triệu đồng, kèm nhiều combo giảm sâu.

Cuối tuần, chị Minh, nhân viên văn phòng tại phường An Hội Đông (TP HCM), dành gần một giờ trong siêu thị để chọn hộp quà Tết. Năm nay, chị dự định biếu quà cho nhiều người thân và thầy cô giáo của con hơn, trong khi ngân sách không thay đổi. Thay vì các giỏ quà cầu kỳ, chị chọn hộp quà của thương hiệu lớn, giá niêm yết khoảng 200.000 đồng nhưng được giảm một nửa, còn 99.000 đồng mỗi hộp. Theo chị, sự chỉn chu nằm ở nguồn gốc rõ ràng và chất lượng ổn định, không phải ở giá trị cao.

Tương tự, anh Hùng, quản đốc một xưởng may vùng ven TP HCM, cho biết năm nay xưởng đặt gần 200 phần quà Tết cho công nhân, chủ yếu là hộp bánh kẹo của các nhãn hàng quen thuộc, giá dưới 200.000 đồng mỗi phần. Mức chi này giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí nhưng vẫn đảm bảo ý nghĩa động viên người lao động dịp cuối năm.

Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, thị trường quà Tết bắt đầu bước vào mùa cao điểm. Tuy nhiên, khảo sát thực tế cho thấy sức mua chưa tăng mạnh so với ngày thường. Dù doanh nghiệp và hệ thống bán lẻ tung ra nhiều mẫu mã mới, phân khúc hộp quà Tết nhìn chung vẫn tiêu thụ chậm, buộc nhà sản xuất và siêu thị phải mở rộng mạnh dòng sản phẩm giá thấp để kích cầu.

Người tiêu dùng lựa chọn hộp quà Tết tại hệ thống Go! Gò Vấp. Ảnh: Thi Hà

Ghi nhận tại các hệ thống như GO!, WinMart, Co.opmart và Bách Hóa Xanh cho thấy phần lớn hộp quà Tết năm nay có giá từ 49.000 đồng đến một triệu đồng. Trong đó, nhóm sản phẩm từ 49.000 đồng đến 400.000 đồng một hộp chiếm tỷ trọng lớn nhất và cũng là phân khúc tiêu thụ chủ yếu.

Tại Bách Hóa Xanh, nhiều giỏ quà được thiết kế đơn giản, hướng đến mức giá phổ thông 99.000-210.000 đồng. Một số cửa hàng áp dụng giảm 50% khi khách mua kèm sản phẩm khác, khiến giá thực tế của nhiều giỏ quà giảm sâu so với niêm yết. Nhân viên cửa hàng trên đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông, cho biết hệ thống triển khai khuyến mãi sớm để kích cầu ngay từ đầu mùa.

Ở WinMart, hộp quà Tết được trưng bày tại khu vực trung tâm với mức giá thấp hơn các năm trước. Đại diện WinCommerce cho biết, hệ thống phối hợp với các nhà cung cấp tung ra nhiều hộp quà giá từ 49.900 đồng, 95.000 đồng và 105.000 đồng nhằm mở rộng lựa chọn cho nhóm khách hàng có ngân sách hạn chế. Theo đơn vị này, phân khúc quà Tết giá rẻ và trung bình tiếp tục chiếm tỷ trọng tiêu thụ lớn tại hệ thống.

Xu hướng này cũng lan sang kênh bán lẻ truyền thống. Bà Loan, chủ cửa hàng tạp hóa trên đường Quang Trung, phường Gò Vấp, cho hay các giỏ quà giá 79.000-250.000 đồng được nhiều gia đình, trường học và cơ sở sản xuất nhỏ đặt mua số lượng lớn để biếu tặng giáo viên và người lao động. Tính đến nay, cửa hàng đã bán khoảng 300 phần quà Tết, trong đó khoảng 90% là sản phẩm dưới 500.000 đồng.

Trước diễn biến tiêu dùng chậm, các doanh nghiệp bánh kẹo và hàng tiêu dùng nhanh cũng điều chỉnh cơ cấu sản phẩm theo hướng thận trọng hơn.

Đại diện Orion Vina cho biết mùa Tết năm nay, doanh nghiệp dự kiến cung ứng khoảng 25,44 triệu sản phẩm bánh kẹo dạng hộp và túi, tương đương bình quân cứ 4 người Việt có một sản phẩm của Orion hiện diện trong dịp Tết, tính theo quy mô dân số khoảng 100 triệu người.

Trên nền quy mô cung ứng lớn, doanh nghiệp xác định nhu cầu và khả năng chi trả của người tiêu dùng là yếu tố then chốt trong chiến lược mùa Tết, trong đó phân khúc giá thấp và trung bình chiếm hơn 70% nhu cầu thị trường. Theo đó, Orion Vina tung ra hơn 25 mẫu hộp quà Tết, giá từ 99.000 đến 330.000 đồng mỗi hộp. Mỗi hộp gồm 5-8 sản phẩm bánh kẹo, tổng trọng lượng từ 800 gram đến 1,3 kg, được thiết kế riêng theo từng kênh bán, từ chợ truyền thống, siêu thị đến thương mại điện tử, nhằm tối ưu giá bán và cơ cấu sản phẩm.

Để giữ giá ổn định trong bối cảnh chi phí đầu vào biến động, Orion cho biết đã chủ động chuẩn bị nguyên liệu, kế hoạch sản xuất và logistics cho mùa Tết 2026 ngay từ tháng 8/2025. Việc chuẩn bị sớm giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí, đảm bảo nguồn cung và duy trì cam kết về chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh dòng chủ lực phục vụ số đông, một số doanh nghiệp vẫn duy trì các bộ quà hướng đến nhóm khách hàng trung và cao cấp, tập trung vào yếu tố thiết kế và trải nghiệm. Đại diện Bakes, chuỗi cửa hàng bánh ngọt phong cách Pháp, nói doanh nghiệp tung ra các bộ quà Tết giá từ 560.000 đồng đến gần 1,8 triệu đồng mỗi hộp. Các sản phẩm được thiết kế lấy cảm hứng từ năm con ngựa, nổi bật với hộp bánh hình yên ngựa và các chi tiết gợi hình con ngựa gỗ bập bênh. Hiện chuỗi đã ghi nhận hơn 4.000 hộp quà được đặt trước từ các đơn hàng lớn.

Hộp quà giá vài chục nghìn đồng được trưng bày ở vị trí bắt mắt tại Winmart ở TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Nhận định về thị trường quà Tết, bà Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Khối Kinh doanh Worldpanel by Numerator Việt Nam, cho rằng người tiêu dùng đang chần chừ và cẩn trọng hơn trong các quyết định mua sắm. Khảo sát của đơn vị này cho thấy niềm tin tiêu dùng quý IV giảm so với đầu quý III, do tác động của thiên tai, thay đổi chính sách và áp lực giá cả. Khi giá thực phẩm tăng, người tiêu dùng có xu hướng tính toán kỹ hơn cho chi tiêu dịp Tết.

Ở góc độ vĩ mô, số liệu của cơ quan thống kê cho thấy CPI tháng 12/2025 tăng nhẹ so với tháng trước, đưa CPI bình quân cả năm 2025 tăng trên 3% so với năm 2024. Áp lực lạm phát tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý tiêu dùng trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Về nguồn cung, Sở Công Thương TP HCM cho biết tổng giá trị hàng hóa các doanh nghiệp chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán 2026 đạt hơn 26.000 tỷ đồng, trong đó trên 9.000 tỷ đồng là hàng bình ổn thị trường, tăng khoảng 15% so với Tết Ất Tỵ 2025. Lượng hàng này dự kiến đáp ứng 23-43% nhu cầu trong tháng Tết. Tại Hà Nội, khả năng tự cung ứng hàng Tết mới đạt khoảng 50–65% nhu cầu, nên thành phố yêu cầu doanh nghiệp tăng dự trữ thêm 10-20% và triển khai chương trình bình ổn giá.

Trong bối cảnh nguồn cung dồi dào nhưng sức mua còn thận trọng, thị trường quà Tết năm nay được dự báo tiếp tục nghiêng về phân khúc giá bình dân, nơi người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm có thương hiệu, chất lượng bảo đảm và mức giá phù hợp với ngân sách.

Thi Hà