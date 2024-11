“Lufthansa Airlines cũng cử chuyên gia trực tiếp sang thực hiện đánh giá cơ sở vật chất, con người của VAECO tại Hà Nội. Cuối cùng họ tin tưởng và lựa chọn Việt Nam là điểm đến”, ông Hoài cho biết. “Vietnam Airlines là một trong hai hãng đầu tiên trên thế giới khai thác dòng máy bay Airbus A350, việc này đồng thời khẳng định VAECO là đơn vị bảo dưỡng có nhiều kinh nghiệm, đã thực hiện sơn máy bay và bảo dưỡng lớn 6Y cho đội bay A350. Đây là cơ sở quan trọng để Lufthansa lựa chọn và đưa máy bay đến Việt Nam bảo dưỡng”.

Nói về lý do hãng hàng không lớn thứ hai châu Âu chọn bảo dưỡng tại Việt Nam, lãnh đạo VAECO đưa ra 3 yếu tố chính gồm: chất lượng đảm bảo, chi phí hợp lý, cam kết thời gian bảo dưỡng tối ưu. Về chất lượng, VAECO đã được EASA phê chuẩn làm bảo dưỡng cho tàu bay A350. Về chi phí, VAECO cung cấp dịch vụ với chi phí cạnh tranh hơn so với các trung tâm bảo dưỡng ở châu Âu, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan. Thời gian bảo dưỡng được tối ưu, với định kỳ IL1 thời gian hoàn thành là 27 ngày, thấp hơn nhiều so với các cơ sở bảo dưỡng khác.

Lãnh đạo VAECO cho rằng, doanh nghiệp đưa ra cam kết về thời gian bảo dưỡng nhanh chóng, với chất lượng giữ nguyên. “Điều này đặc biệt quan trọng với Lufthansa, vì thời gian máy bay dừng bay để bảo dưỡng cần được tối ưu hóa để không ảnh hưởng đến lịch khai thác thương mại của hãng”, đại diện VAECO nói.

Dự án trên là một trong những hợp đồng mà VAECO ký kết với các hãng bay quốc tế, trong tham vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm bảo dưỡng máy bay hàng đầu khu vực.