Mẹ chồng phản đối tiêm vaccine cho con tôi

Bà bắt đầu giảng giải, dạy đời tôi từ chuyện làm mẹ, làm dâu cho tới chuyện đừng quá tin bác sĩ nói.

Tôi lấy chồng được ba năm, đang mang thai tháng cuối. Từ ngày có bầu, tôi mới thấm thía cảm giác làm dâu không chỉ là chuyện sống chung hay ứng xử, mà còn là những va chạm âm thầm trong cách nghĩ, nhất là khi liên quan đến con cái.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi nói với mẹ chồng về lịch tiêm phòng cho em bé sau sinh. Tôi làm trong môi trường văn phòng, tiếp cận khá nhiều thông tin y khoa cơ bản, lại thêm bên ngoại có tiền sử bệnh gan nên tôi đặc biệt chú ý đến mũi viêm gan B sơ sinh và đang tìm hiểu về huyết thanh ngừa viêm gan B. Tôi nói rất nhẹ nhàng, rằng sinh xong sẽ cho con tiêm đầy đủ theo khuyến cáo của bác sĩ.

Mẹ chồng tôi nghe xong gạt đi ngay, bảo ngày xưa nuôi mấy đứa con có tiêm tá gì đâu mà vẫn lớn, vẫn khỏe. Tôi giải thích rằng thời đó khác, bây giờ bệnh tật nhiều hơn, môi trường khác, chưa kể nhà tôi có di truyền bệnh gan nên càng phải cẩn thận. Không ngờ câu nói ấy lại khiến bà nổi giận. Bà bắt đầu giảng giải, dạy đời tôi từ chuyện làm mẹ, làm dâu cho tới chuyện đừng quá tin bác sĩ nói. Tôi im lặng phần lớn thời gian vì biết càng nói sẽ càng căng.

Nhưng điều khiến tôi thật sự mệt mỏi là sau hôm đó, mẹ chồng lên mạng xã hội chia sẻ liên tục các bài viết phản đối vaccine: từ những câu chuyện giật gân, hình ảnh đáng sợ cho đến những bài viết không rõ nguồn. Có bài còn bóng gió kiểu "mấy đứa làm mẹ thời nay ngu muội, hại con mà không biết". Tôi đọc mà nghẹn. Tôi không muốn cãi vã, cũng không muốn biến chuyện nuôi dạy con thành cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu. Nhưng tôi cũng không thể vì yên chuyện mà đánh đổi sự an toàn của con.

Chồng đứng giữa, khuyên tôi "thôi kệ mẹ, sau này mình tự quyết". Nghe có vẻ ổn nhưng tôi hiểu, nếu không nói rõ ranh giới ngay từ đầu, những mâu thuẫn kiểu này sẽ còn lặp lại dài dài: từ tiêm phòng, ăn uống, đến cách dạy con. Tôi chưa sinh con, nhưng đã thấy áp lực làm mẹ bắt đầu từ những cuộc tranh cãi không tiếng. Tôi chỉ mong trong hành trình nuôi con, người lớn có thể tôn trọng khoa học và quyết định của cha mẹ đứa trẻ, thay vì áp đặt bằng kinh nghiệm cũ và niềm tin cá nhân. Vì sau cùng, người chịu trách nhiệm cho sức khỏe và cuộc đời đứa bé vẫn là chúng tôi.

Mai Huyền